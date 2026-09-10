新型iPhoneはいつから販売？iPhone 18 Pro・Pro Max・iPhone Duoの価格・発売日・予約情報まとめ

Appleの新型iPhoneとして、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」に加え、初の折りたたみモデル「iPhone Duo」がラインナップされる。
本記事では、新型iPhoneはいつから販売されるのか、iPhone DuoやiPhone 18 Pro、Pro Maxの価格、予約・発売スケジュール、最新情報について紹介する。
iPhone 18 Pro・Pro Max・iPhone Duoの特徴・スペックは？Getty Images
新型iPhoneでは、ハイエンドモデルの「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」に加え、Apple初のブック型折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」がラインナップされる。
iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは、2nmプロセスで製造されたA20 Proチップや48MP Pro Fusionカメラシステムなど、基本性能を共通化。両モデルの主な違いは、ディスプレイサイズ、本体サイズ・重量、バッテリー持続時間となっている。
一方のiPhone Duoは、7.6インチのインナーディスプレイと5.4インチのアウターディスプレイを備えた折りたたみモデル。Apple Pencil(USB-C)への対応やTouch ID、折りたたみ形状を生かした専用UIなど、従来のiPhoneとは異なる機能を搭載する。
iPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Maxの主なスペック
項目
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
プロセッサ
A20 Proチップ(6コアCPU／7コアGPU／32コアNeural Engine)
A20 Proチップ(6コアCPU／7コアGPU／32コアNeural Engine)
ディスプレイ
6.3インチ Super Retina XDR OLED
6.9インチ Super Retina XDR OLED
解像度
2,622×1,206／460ppi
2,868×1,320／460ppi
リフレッシュレート
最大120Hz ProMotion
最大120Hz ProMotion
ピーク輝度
屋外最大3,000ニト
屋外最大3,000ニト
メインカメラ
48MP Pro Fusionカメラシステム
48MP Pro Fusionカメラシステム
可変絞り
ƒ/1.48～ƒ/4.0
ƒ/1.48～ƒ/4.0
望遠カメラ
48MP／100mm／光学4倍
48MP／100mm／光学4倍
サイズ
150.0×71.9×8.75mm
163.4×78.0×8.75mm
重量
211g
249g
ビデオ再生
最大36時間
最大45時間
ストレージ
256GB／512GB／1TB／2TB
256GB／512GB／1TB／2TB
通信
Wi-Fi 7／Apple N1／Apple C2
Wi-Fi 7／Apple N1／Apple C2
SIM
デュアルeSIM専用
デュアルeSIM専用
カラー
バーガンディ／ブラック／シルバー／グレイシャー
バーガンディ／ブラック／シルバー／グレイシャー
A20 Proチップは次世代ベイパーチャンバーと組み合わせることで、持続パフォーマンスが前世代比40%向上。カメラではiPhone初の可変絞りを採用し、被写界深度や光量を撮影状況に応じて調整できる。また、写真データにピクセル単位の署名を付与する「Apple Reference Image」にも対応する。
iPhone Duoの主なスペックGetty Images
項目
内容
形状
横開きブック型折りたたみ
インナーディスプレイ
7.6インチ Super Retina XDR OLED(1,878×2,670／430ppi)
アウターディスプレイ
5.4インチ Super Retina XDR OLED(1,398×2,034／460ppi)
リフレッシュレート
最大120Hz ProMotion
プロセッサ
A20 Proチップ
背面カメラ
48MP Dual Fusionカメラ
ズーム
2倍光学品質ズーム
生体認証
Touch ID
展開時の厚さ
5.2mm
折りたたみ時の厚さ
11.3mm
重量
254g
防塵・耐水
IP68
ビデオ再生
アウター使用時最大44時間／インナー使用時最大31時間
Apple Pencil
Apple Pencil(USB-C)対応
OS
iOS 27
通信
Wi-Fi 7／Bluetooth 6／Apple C2
SIM
デュアルeSIM専用
カラー
ナイトスカイ／スターホワイト
iPhone Duoでは、折りたたみ時と展開時で表示を最適化するiOS 27の専用UIを採用。アプリを左右に並べて利用できるSplit Viewのほか、アウター画面を使って撮影される側が構図を確認できる「Duo Preview」など、2画面を生かした機能も用意されている。
iPhone 18 Pro・Pro Max・iPhone Duoの価格は？
iPhone 18 Proは256GBモデルが219,800円から、iPhone 18 Pro Maxは256GBモデルが239,800円からとなる。両モデルとも最大2TBまで用意され、最上位モデルはiPhone 18 Proが429,800円、iPhone 18 Pro Maxが449,800円。
折りたたみモデルのiPhone Duoは256GBモデルが364,800円から。512GB、1TB、2TBの4種類が用意され、2TBモデルは574,800円となる。
モデル
ストレージ
Apple直販価格(税込)
iPhone 18 Pro
256GB～2TB
219,800円～429,800円
iPhone 18 Pro Max
256GB～2TB
239,800円～449,800円
iPhone Duo
256GB
364,800円
iPhone Duo
512GB
399,800円
iPhone Duo
1TB
469,800円
iPhone Duo
2TB
574,800円
iPhone 18 Pro・Pro Max・iPhone Duoはいつから販売？
iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは、2026年9月12日(土)午後9時から予約受付を開始し、9月18日(金)に発売される。
一方、Apple初の折りたたみモデル「iPhone Duo」は、iPhone 18 Proシリーズより約1カ月遅れて販売される。予約開始は2026年10月16日(金)午後9時、発売日は10月23日(金)となっている。
モデル
予約開始日時
発売日
iPhone 18 Pro
2026年9月12日(土)21:00
2026年9月18日(金)
iPhone 18 Pro Max
2026年9月12日(土)21:00
2026年9月18日(金)
iPhone Duo
2026年10月16日(金)21:00
2026年10月23日(金)
iPhone 18 Pro・Pro MaxとiPhone Duoでは予約・発売時期が異なるため、購入を検討しているモデルごとにスケジュールを確認しておきたい。