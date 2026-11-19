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アルダ・ギュレルが2032年までの新契約を結び、レアル・マドリーに長くとどまることが正式に決まった。SNSでの発表後、チームメートたちはトルコ代表選手の投稿に心のこもった称賛や冗談交じりのお願いを次々と寄せた。レアル・マドリーの元MFルカ・モドリッチも、21歳の節目を祝った。

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ギュレル、レアル・マドリーとの長期契約に合意

レアル・マドリーはトルコ代表のギュレルと新契約を結び 、契約期間を2032年まで延長した。21歳のギュレルは、署名する姿と「2032」の数字が入ったユニフォームを収めた写真をインスタグラムで公開し、契約延長を発表した。

契約延長のニュースには、ロッカールームからすぐに反応が寄せられた。現所属選手も元選手も投稿に次々とコメントし、スペインの首都でプレーを続ける若手を祝福した。

ロッカールームから冗談と温かな祝福

ギュレルのチームメート数人は、コメント欄で軽妙な冗談に親愛の情を交えた。フランス人MFオーレリアン・チュアメニは「iPhone 18 Pro Maxをください」と茶目っ気たっぷりに贈り物をおねだりし、祈る手とハートの絵文字を添えた。一方、キリアン・エンバペは「ありがとう。今夜はよく眠れそうだ」と記した。

クラブ主将のフェデ・バルベルデは「これからも、さらに何年も一緒に」と温かな言葉で祝福。ブラヒム・ディアスも「Abiii」と親しみを込めて書き込み、祝福の絵文字を添えた。

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ほかの選手たちの反応は簡潔だった。ヴィニシウス・ジュニオールは勝利のサインの絵文字を4つと赤いハートを3つ投稿し、ディーン・ハイセンはハートを2つ残した。ギュレルがマドリーで過ごした最初のシーズンに同じロッカールームを使い、スペインでの生活になじむ手助けもしたとみられるクラブのレジェンド、ルカ・モドリッチは、両手を上げる絵文字、拍手の絵文字、ハートの絵文字を添えた。

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マドリーでの苦しい出足を経て、モウリーニョの下で飛躍

ギュレルの契約延長は、フェネルバフチェから加入して以降の飛躍を物語る。当初はマドリーで継続的な出場機会を得るのに苦しんだが、今季は躍進を遂げた選手の一人として地位を確立した。

ジョゼ・モウリーニョ監督は21歳のギュレルにピッチ上で大きな自由を与え、ギュレルもその信頼に応えている。その創造性はレアル・マドリーにとって欠かせないものとなっており、長期契約の締結はクラブにとって大きな後押しだ。

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今季残りの戦いで、飛躍の勢いをさらに加速へ

2032年までの将来が定まった今、注目はギュレルが今後数カ月でこの勢いをどう生かすかに移る。モウリーニョ監督の下で主力としての地位を固めたトルコ代表選手にとって、今季残りの戦いでさらにプレーの水準を高めることが課題となる。