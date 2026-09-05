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セリエ A
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2026-27セリエAをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月6日】インテルvsナポリのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第3節

インテル 対 ナポリ
インテル
ナポリ
セリエ A

2026-27セリエA第3節、インテル対ナポリのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026-27シーズンのセリエA第3節が日本時間2026年9月6日(日)に開催され、インテルとナポリが対戦する。

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本記事では、インテルvsナポリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

インテルvsナポリ｜試合日程・キックオフ時間

インテルvsナポリは、日本時間9月6日(日)にインテルのジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2026-27セリエA第3節
  • 日時：2026年9月6日(日) 1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：インテルvsナポリ
  • 会場：ジュゼッペ・メアッツァ
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インテルvsナポリ｜放送・配信予定

2026-27セリエA第3節のインテルvsナポリは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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インテルvsナポリのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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DAZN logo 2019

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また、『DAZN』ではセリエA以外にもラ・リーガやリーグアンなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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インテルvsナポリ｜チーム情報

インテル vs ナポリ 予想スタメン

3-5-2
インテル crest
インテル
INT
フォーメーション
ナポリ crest
ナポリ
NAP
4-3-3
1ジョゼップ・マルティネス95アレッサンドロ・バストーニ25マヌエル・アカンジ28バンジャマン・パヴァール23ニコロ・バレッラ17アンディ・ディウフ20ハカン・チャルハノール32フェデリコ・ディマルコ7ピオトル・ジエリンスキ10ラウタロ・マルティネス94フランチェスコ・ピオ・エスポージト1アレックス・メレト37レオナルド・スピナッツォーラ22ジョバンニ・ディ・ロレンツォ13アミル・ラフマニ16ラファ・マリン99アンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサ68スタニスラフ・ロボツカ11ケヴィン・デ・ブライネ21マッテオ・ポリターノ19ラスムス・ホイルンド27アリソン・サントス
ナポリ crest
ナポリ
NAP
3-5-2
インテル

先発メンバー

ナポリ

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ
  • マッシミリアーノ・アッレグリ

成績

INT

INT - 直近成績

MIL
1-1
JUV
1-2
BET
1-0
MON
4-1
CGL
0-1
得点（失点）
9/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
NAP

NAP - 直近成績

OSA
2-1
CEL
1-1
ARI
6-2
GEN
0-2
COM
1-2
得点（失点）
12/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

インテルドローナポリ
0
4
1
セリエ A
インテル badge
インテル
INT
2
ナポリ badge
ナポリ
NAP
2
終了
セリエ A
ナポリ badge
ナポリ
NAP
3
インテル badge
インテル
INT
1
終了
セリエ A
ナポリ badge
ナポリ
NAP
1
インテル badge
インテル
INT
1
終了
セリエ A
インテル badge
インテル
INT
1
ナポリ badge
ナポリ
NAP
1
終了
セリエ A
インテル badge
インテル
INT
1
ナポリ badge
ナポリ
NAP
1
終了
6得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた5/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
コモコモCOM
321073+47
2
ローマローマROM
220080+86
3
インテルインテルINT
220051+46
4
ACミランACミランMIL
220041+36
5
ユヴェントスユヴェントスJUV
220030+36
6
アタランタアタランタATA
220031+26
7
ラツィオラツィオLAZ
220020+26
8
ウディネーゼウディネーゼUDI
211043+14
9
フロジノーネフロジノーネFRC
210131+23
10
ナポリナポリNAP
210132+13
11
サッスオーロサッスオーロSAS
21013303
12
カリアリカリアリCGL
21011103
13
レッチェレッチェLEC
210124-23
14
トリノトリノTOR
200224-20
15
ボローニャボローニャBOL
200202-20
16
パルマパルマPAR
200203-30
17
モンツァモンツァMON
200237-40
18
ヴェネツィアヴェネツィアVEN
200204-40
19
ジェノアジェノアGEN
300317-60
20
フィオレンティーナフィオレンティーナFIO
200207-70
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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