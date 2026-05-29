サッカーアイスランド代表の最新FIFAランキングは？5月31日に日本と対戦

サッカー日本代表は2026年5月31日(日)にキリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦する。

本記事では、アイスランドのFIFAランキングなどを紹介する。

アイスランドのFIFAランキングは？

FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は18位、対戦国スコットランドは75位に入っている。

アイスランドとの通算対戦成績

日本代表とアイスランド代表は、これまで国際Aマッチで3度対戦し、日本側の3勝となっている。

直近では2012年に対戦し、日本が3-1と勝利している。

W杯直前強化試合の日程・会場

W杯直前強化試合は、2026年5月31日(日)に開催。当日は16:10開場、19:25キックオフ予定となっている。会場は、国立競技場(東京)となっている。

なお、W杯本大会は日本時間6月12日(金)に開幕を予定。今回の強化試合は、本大会前に日本で戦う最後の試合となる。

W杯直前強化試合のおすすめ視聴方法

アイスランドとの直前強化試合は、地上波『日本テレビ系』で全国生中継。ネット『TVer』でも同時ライブ配信が行われる。

そして、ネット『DAZN』でも無料ライブ配信を予定。『DAZN』はW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。

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