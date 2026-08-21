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プレミアリーグ
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Yuta Tokuma

【8月22日】ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜守田英正新加入！プレミアリーグ第1節

プレミアリーグ
ハル・シティ 対 マンチェスター・ユナイテッド
守田英正
ハル・シティ
マンチェスター・ユナイテッド

【守田英正新加入】2026-27プレミアリーグ第1節、ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節が日本時間8月22日(土)に開催。守田英正が新加入したハル・シティと、マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ハル・シティ対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2026年8月22日(土)にハル・シティのホーム、MKMスタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第1節
  • 日時：2026年8月22日(土) 20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：MKMスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ハル・シティ対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定

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ハル・シティ対マンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ハル・シティ対マンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド 予想スタメン

ハル・シティHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMUN
19
コンスタンティノス・ツォラキス
3
R. Giles
2
ルィー・コイル
32
N. Mendy
6
セミ・アジャイ
14
J. Hjertoe-Dahl
27
リーガン・スレイター
21
エリオット・ストラウド
25
マット・クルックス
10
M. Belloumi
9
オリヴァー・マクバーニー
1
センヌ・ラメンス
23
ルーク・ショー
2
ディオゴ・ダロト
5
ハリー・マグワイア
26
エイデン・ヘヴン
8
ブルーノ・フェルナンデス
17
アンドレイ・サントス
13
パトリック・ドルグ
16
アマド・ディアロ
18
ユーリ・ティーレマンス
19
ブライアン・エンベウモ

4-2-3-1

MUNAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • S. Jakirovic

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マイケル・キャリック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

HUL
-直近成績

ゴールを許す
6/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

MUN
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

HUL

直近の 5 試合

MUN

1

Win

2

引分け

2

勝利

2

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

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