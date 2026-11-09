スポーツ業界で働くには？新卒・中途の未経験でも転職できる？

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スポーツに関わる仕事には、プロスポーツ選手やコーチ、トレーナーだけでなく、スポーツメディアの記者やイベント運営、スポーツ用品メーカーの社員など、さまざまな職種がある。

本記事では、スポーツに関わる仕事の種類や仕事内容、人気職業ランキングを紹介する。

新卒・未経験からスポーツ業界に就職するには？

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スポーツ業界は、競技経験がなくても新卒・未経験から就職を目指すことが可能だ。

スポーツ用品メーカーやスポーツ施設の運営、イベント企画、営業など、専門資格を必要としない職種も存在する。一方、プロスポーツクラブやスポーツメディアなどは募集人数が限られることも多く、事前の準備が重要となる。

新卒でスポーツ業界を目指す場合

新卒でスポーツ業界への就職を目指す場合、スポーツ用品メーカーやスポーツ関連企業の新卒採用に応募する方法がある。

スポーツ用品メーカーなどは定期的に新卒採用を実施している一方、プロスポーツクラブやスポーツメディアでは新卒の募集枠が少ない場合もある。

また、学生時代からインターンシップやアルバイト、スポーツイベントのボランティアなどに参加し、現場経験を積んでおくことも就職活動での強みとなる。

未経験から挑戦しやすいスポーツ関連の仕事

スポーツ業界には、専門的な競技経験がなくても応募できる職種がある。

職種 主な仕事内容 スポーツ用品店スタッフ スポーツ用品の販売・接客 スポーツ施設運営スタッフ ジムや競技施設の受付・管理 スポーツイベントスタッフ 大会やイベントの運営・設営 スポーツメーカー営業 商品の提案・販売促進 スポーツ関連企業の事務 総務・経理・営業サポート

未経験歓迎の求人も存在するため、スポーツ業界での経験を積みながらキャリアアップを目指すこともできる。

中途・未経験からスポーツ業界へ転職するには？

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スポーツ業界は、中途採用でも未経験から転職できる可能性がある。

特に営業やマーケティング、広報、ITなどの実務経験があれば、異業種からスポーツ関連企業やプロクラブへの転職を目指せる。

異業種で培った経験・スキルを生かす

中途採用では、前職で培ったスキルや実績をスポーツビジネスにどう生かせるかが重要となる。

例えば、法人営業の経験があればスポンサー営業、Webマーケティングの経験があればチケット販売やファン獲得に関わる職種などが選択肢となる。

また、採用面接ではスポーツが好きという熱意だけでなく、入社後にどのような成果を出せるかを具体的に伝えることが大切だ。

スポーツ業界の求人・転職情報を探す方法

スポーツ業界への転職を目指す場合は、一般的な求人サイトに加え、スポーツ業界に特化した転職エージェントを活用する方法がある。

求人サービス・探し方 特徴 総合転職サイト スポーツメーカーや関連企業などの求人を探せる クラブ・企業の公式サイト プロスポーツチームや関連企業の直接採用を確認できる

また、JリーグやBリーグなどのプロクラブでは、公式サイトやSNSで採用情報を発信する場合もある。

求人の募集人数が限られるケースもあるため、複数のサービスを併用して情報収集することがおすすめだ。

おすすめの転職エージェントは？

ワンキャリア転職

『ワンキャリア転職』は、約6万件の選考体験談や企業口コミ、年収情報などを確認できる転職クチコミサイトだ。会員登録することで、企業研究や選考対策に役立つ情報を活用できる。

また、転職支援サービス「ワンキャリア転職エージェント」では、キャリアアドバイザーによる求人紹介や面接対策などのサポートも受けられる。

■ワンキャリア転職の会員登録手順

ワンキャリア転職の公式サイトにアクセス 「会員登録」を選択 メールアドレスなどの必要情報を入力 画面の案内に従って登録手続きを完了 企業口コミや選考体験談を確認し、転職活動に活用する

リクナビNEXT

(C) Indeed

『リクナビNEXT』は、幅広い業界・職種の求人情報を掲載する転職サイトだ。地域や職種、希望条件から求人を検索できるほか、リクナビNEXT限定の求人も掲載されている。

また、職務経歴や希望条件を登録することで、企業や転職エージェントからスカウトを受け取ることも可能。自分の強みを分析できる「グッドポイント診断」も利用できるため、初めて転職活動を行う人にもおすすめだ。

■リクナビNEXTの会員登録手順

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リクルートエージェント

RECRUIT (C) Indeed Recruit Partners Co., Ltd.

『リクルートエージェント』は、業界最大級の求人数を誇る転職エージェントサービスだ。一般公開されている求人に加え、非公開求人も多数取り扱っており、幅広い業界・職種から希望に合った仕事を探せる。

また、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、希望条件や経験・スキルに応じた求人を紹介。履歴書・職務経歴書の添削や面接対策、企業情報の提供など、転職活動を無料でサポートしてくれる。

■リクルートエージェントの登録手順