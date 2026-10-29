プロ野球秋季キャンプ2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信

【第1・2・3・6・7戦を配信】 U-NEXT 『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！ U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信 31日間無料トライアルが利用可能。 31日間無料トライアルあり 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第1・2・3・6・7戦を配信】 U-NEXT 『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！ U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信 31日間無料トライアルが利用可能。 31日間無料トライアルあり 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第1・2・3・6・7戦を配信】 U-NEXT 『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！ U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信 31日間無料トライアルが利用可能。 31日間無料トライアルあり 今すぐ視聴

プロ野球の秋季キャンプは、来季に向けた戦力強化や若手選手のアピールの場として注目を集める。

本記事では、プロ野球12球団の秋季キャンプ2026について、テレビ放送・ネット配信の予定について紹介する。

プロ野球秋季キャンプ2026の球団別スケジュール

2026年のプロ野球秋季キャンプ・秋季練習は、10月末から11月にかけて各球団が実施する。

開催期間だけでなく、休養日や練習会場、一般公開の有無なども球団ごとに異なる。複数の地域に選手を分けて練習を行うチームもあるため、現地で見学する場合は対象となる日程と会場をあらかじめ確認しておきたい。

セ・リーグの秋季キャンプ日程

球団 実施スケジュール 会場・主な情報 読売ジャイアンツ 10月30日(金)～11月13日(金)

休養日：11月2日(月)、6日(金)、10日(火) ジャイアンツタウンスタジアム、読売ジャイアンツ球場

ジャイアンツタウンスタジアムでの実施は10月31日～11月12日。松井秀喜新監督が初日から指揮予定 阪神タイガース 11月1日(日)～11月18日(水)

休養日：11月5日(木)、9日(月)、13日(金) 安芸タイガース球場（高知県安芸市） 横浜DeNAベイスターズ 10月31日(土)～11月17日(火)

休養日：11月2日(月)、6日(金)、10日(火)、14日(土) DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA、横須賀スタジアム（神奈川県横須賀市）

「秋季トレーニング」の名称で実施 広島東洋カープ 11月5日(木)～11月21日(土)

休養日：11月9日(月)、13日(金)、17日(火) 天福球場（宮崎県日南市）

11月17日～20日は湯布院リハビリキャンプも実施 東京ヤクルトスワローズ 11月2日(月)～11月12日(木)

休養日：11月5日(木)、9日(月) 坊っちゃんスタジアム（愛媛県松山市） 中日ドラゴンズ 11月2日(月)～11月16日(月)

休養日：11月5日(木)、9日(月)、13日(金) 高知県立春野総合運動公園野球場、ナゴヤ球場

春野球場は全日程公開、ナゴヤ球場は非公開

セ・リーグでは、巨人が10月30日からスタートし、DeNAも翌10月31日から秋季トレーニングを開始する。

中日は高知と名古屋の2拠点で行うが、一般公開されるのは春野球場での練習となる。広島は日南でのキャンプに加え、期間中に湯布院でのリハビリキャンプも予定している。

パ・リーグの秋季キャンプ日程

球団 実施スケジュール 会場・主な情報 福岡ソフトバンクホークス 10月31日(土)～11月18日(水)

休養日：11月3日(火・祝)、7日(土)、11日(水)、15日(日) HAWKSベースボールパーク筑後（福岡県筑後市）

「ホークス筑後秋季練習2026」として実施 北海道日本ハムファイターズ 10月30日(金)～11月11日(水)

エスコン組休養日：11月4日(水)

沖縄組休養日：11月3日(火・祝)、7日(土) エスコンフィールドHOKKAIDO：10月30日～11月8日

名護：10月30日～11月2日

国頭：11月4日～11月11日 千葉ロッテマリーンズ 10月30日(金)～11月15日(日)

休養日：11月4日(水)、10日(火) 都城運動公園コアラのマーチスタジアム（宮崎県都城市） 埼玉西武ライオンズ 10月31日(土)～11月17日(火)

休養日：11月3日(火・祝)、7日(土)、11日(水)、15日(日) 南郷スタジアム、ライオンズ トレーニングセンター、ベルーナドーム、志太スタジアム

志太スタジアムでは11月4日～17日に実施 オリックス・バファローズ 11月1日(日)～11月18日(水)

休養日：11月4日(水)、9日(月)、13日(金) INOUE・東部スポーツパーク 野球場（高知県高知市） 東北楽天ゴールデンイーグルス 秋季キャンプの日程は未発表 楽天モバイルパーク宮城で秋季練習を実施中

日本ハムは北海道と沖縄に選手を分けて実施する。エスコンフィールドHOKKAIDOでは主力選手を中心に、名護・国頭では若手選手を中心とした練習が行われる予定だ。

西武も宮崎、埼玉、静岡の複数拠点を使用する。楽天は秋季キャンプとしての日程は発表されていないものの、楽天モバイルパーク宮城で秋季練習を行っている。

プロ野球秋季キャンプ2026の放送・配信サービスまとめ

2026年のプロ野球秋季キャンプは、球団によって視聴できる放送局や配信サービスが異なる。

現時点ではCS放送での中継が決まっている球団がある一方、ネット配信を含めて詳細が発表されていないチームも多い。全日程が中継対象になるとは限らないため、視聴前に最新の番組表を確認しておきたい。

セ・リーグの視聴方法

球団 現時点で確認できる視聴方法 読売ジャイアンツ テレビ：日テレジータス

ネット配信：未定 阪神タイガース テレビ：スカイA

ネット配信：未定 中日ドラゴンズ テレビ：未定

ネット配信：未定 広島東洋カープ テレビ：未定

ネット配信：未定 東京ヤクルトスワローズ テレビ：未定

ネット配信：未定 横浜DeNAベイスターズ テレビ：未定

ネット配信：未定

セ・リーグでは、巨人の秋季キャンプが日テレジータス、阪神がスカイAで放送予定となっている。

中日、広島、ヤクルト、DeNAについては、テレビ中継・ネット配信ともに現時点では詳細が発表されていない。

パ・リーグの視聴方法

球団 現時点で確認できる視聴方法 北海道日本ハムファイターズ テレビ：GAORA

ネット配信：未定 福岡ソフトバンクホークス テレビ：未定

ネット配信：未定 千葉ロッテマリーンズ テレビ：未定

ネット配信：未定 オリックス・バファローズ テレビ：未定

ネット配信：未定 埼玉西武ライオンズ テレビ：フジテレビTWO

ネット配信：未定 東北楽天ゴールデンイーグルス テレビ：未定

ネット配信：未定

パ・リーグでは、日本ハムがGAORA、西武がフジテレビTWOで中継される予定となっている。

そのほかの4球団については、放送・配信サービスの詳細は現時点で未定となっている。

秋季キャンプは球団や放送局によって中継対象日が限られる場合があり、全日程が放送されるとは限らない。

また、ネット配信については今後追加で発表される可能性もあるため、球団公式サイトや各放送局、配信サービスの番組表を随時確認しておきたい。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。