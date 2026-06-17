イングランドvsクロアチアは無料で見られる？視聴方法まとめ

優勝候補のイングランドと、2018年ロシア大会準優勝、2022年カタール大会3位のクロアチアがグループL第1節で対戦する。

本記事では、イングランドvsクロアチアを無料で視聴する方法について紹介する。

ワールドカップ2026 イングランド対クロアチアはいつ？

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FIFAワールドカップ2026・グループL第1節のイングランド代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年6月18日(木)5:00にキックオフを迎える。

現地時間では6月17日に行われ、試合会場はアメリカ・テキサス州アーリントンにあるAT&Tスタジアム。ダラス近郊に位置する世界有数の大型スタジアムで、両チームにとって今大会のグループステージ初戦が開催される。

優勝候補の一角に挙げられるイングランドと、近年のワールドカップで安定した成績を残しているクロアチアによる注目の一戦だ。両国は2018年ロシア大会の準決勝でも対戦し、クロアチアが延長戦の末に勝利して決勝進出を果たした。

大会：FIFAワールドカップ2026

試合：グループL第1節 イングランド代表vsクロアチア代表

日本時間：2026年6月18日(木)5:00キックオフ

現地時間：2026年6月17日(水)

会場：AT&Tスタジアム

開催地：アメリカ・テキサス州アーリントン

ワールドカップ2026 イングランド対クロアチアを無料で視聴する方法は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第1節のイングランド代表vsクロアチア代表は、DAZNで独占ライブ配信される。無料配信の対象となる日本代表戦や準決勝、3位決定戦、決勝とは異なり、この試合のリアルタイム視聴には有料プランへの加入が必要となる。

また、地上波テレビでの生中継も予定されておらず、NHK総合や民放では視聴できない。NHK BSプレミアム4Kでは、当日の21時から録画放送が行われる。そのため、イングランド対クロアチアのライブ配信を無料で視聴することはできない。

DAZNではFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信。試合終了後にはフルマッチの見逃し配信やハイライトも視聴できるため、日本時間5:00のキックオフをリアルタイムで観戦できない場合にも利用しやすい。

無料視聴にこだわる場合は、録画放送や公式ハイライトを利用する方法が候補となる。ただし、試合を最初から最後までリアルタイムで観戦したい場合は、DAZNの有料プランを利用する必要がある。

放送・配信 無料視聴 視聴内容 DAZN 不可 有料プランでライブ配信

見逃し配信、ハイライトを視聴可能 NHK BSプレミアム4K 条件付き 録画放送予定

NHK衛星契約と4K対応設備が必要 地上波 不可 生中継の予定なし

ワールドカップ2026 イングランドvsクロアチアの実況・解説は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第1節のイングランド代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年6月18日(木)5:00にキックオフを迎える。

試合をライブ配信するDAZNでは、通常のメイン中継に加え、出演者とともに試合を楽しめる「Party Live」も配信予定。サッカーを戦術的に深く見たい人から、エンターテインメント性の高い中継を楽しみたい人まで、好みに合わせて視聴方法を選べる。

メイン中継では、解説を戸田和幸氏とサウサンプトン所属の松木玖生選手が担当。実況は西岡明彦氏が務める。指導者としての経験も持つ戸田氏の戦術的な分析に加え、現役選手である松木の視点にも注目だ。

「DAZN Party Live」には、BE:FIRSTのSOTA、RYUHEI、JUNONが出演。元日本代表DFの坪井慶介氏が解説を務め、中川絵美里さんが進行を担当する。

イングランドとクロアチアによる注目カードを本格的な実況・解説で楽しみたい場合はメイン中継、出演者と盛り上がりながら観戦したい場合はParty Liveが有力な選択肢となる。

配信 担当 出演者 DAZN メイン中継 解説 戸田和幸、松木玖生 DAZN メイン中継 実況 西岡明彦 DAZN Party Live 出演 SOTA、RYUHEI、JUNON(BE:FIRST) DAZN Party Live 解説 坪井慶介 DAZN Party Live 進行 中川絵美里

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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