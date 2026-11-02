『VIVANT』第23話の見逃し配信はどこで見られる？TVer・U-NEXTの配信情報まとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンの第23話が、2026年11月1日(日)21時から放送された。

本記事では、『VIVANT』第23話の見逃し配信予定を紹介する。

『VIVANT』第23話の見逃し配信はどこで見られる？

『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンの第23話は、TVer・TBS FREE・U-NEXTで見逃し配信されている。

TVerとTBS FREEでは、放送終了後から第23話を約1週間限定で無料配信。放送を見逃した場合でも、配信期間内であれば追加料金なしで視聴できる。

一方、U-NEXTでは第2シーズンを独占見放題配信しており、第23話も放送直後から視聴可能。第1シーズンを含む過去のエピソードをまとめて振り返りたい人にもおすすめだ。

配信サービス 配信内容 料金・無料体験 U-NEXT 第2シーズンを独占見放題配信。第23話も視聴可能 月額2,189円(税込)／31日間無料トライアルあり TVer 第23話を約1週間限定で無料見逃し配信 無料 TBS FREE 第23話を期間限定で無料配信 無料

なお、TVerでは第23話の地上波放送時にリアルタイム配信も実施された。

無料配信には視聴期限があるため、最終回の放送前に第23話を振り返りたい人は早めにチェックしておこう。

『VIVANT』第24話(最終回)はいつ放送？直前スペシャルも開催

『VIVANT』第2シーズンの最終回となる第24話は、2026年11月8日(日)21:00からTBS系列で放送される予定だ。

同日19:00からは、2時間の生放送特番「VIVANT最終回直前SP」も放送される。主演の堺雅人をはじめ、阿部寛、竜星涼、富栄ドラムら主要キャストが集結し、撮影秘話や裏話などを披露する。

番組 放送日時 放送局 VIVANT最終回直前SP 2026年11月8日(日)19:00～21:00 TBS系列全国ネット VIVANT第24話(最終回) 2026年11月8日(日)21:00～ TBS系列

特番終了後はそのまま最終回へとつながり、当日は3時間を超える特別編成となる。

第23話を見逃した人は、TVerやU-NEXTなどの見逃し配信を利用し、最終回の放送前にストーリーを振り返っておこう。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。