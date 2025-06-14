【全米オープンゴルフ2025】U-NEXTの視聴方法・配信時間・無料トライアルは利用できる？

男子メジャーゴルフの中でも最もタフな戦いとして知られる「全米オープンゴルフ」。2025年大会も世界最高峰のプレイヤーが集結し、6月12日から6月15日までの4日間で熾烈な争いが繰り広げられる。

本記事では、U-NEXTの視聴方法・配信時間・無料トライアルについて紹介する。

全米オープンゴルフとは？

全米オープンゴルフ(U.S.Open)は、1895年に創設された歴史ある男子ゴルフトーナメントで、マスターズ、全英オープン、全米プロと並ぶ4大メジャーのひとつ。毎年6月に開催され、USGA（全米ゴルフ協会）が主催する。

最大の特徴は、極めて厳しいコース設定。狭いフェアウェイ、深いラフ、固く速いグリーンで選手には技術はもちろん、メンタルの強さも要求される。

優勝スコアがアンダーパーに届かないことも珍しくなく、まさに“世界で最も過酷なメジャー”との異名を持つ。

全米オープンゴルフ2025の日程

2025年の全米オープンゴルフ(U.S.Open)は、6月12日(木)から6月15日(日)までの4日間にわたって開催される。舞台となるのは、米ペンシルベニア州にある名門「オークモント・カントリークラブ」。このコースはメジャー最多の開催実績を誇る歴史あるコースであり、その過酷さから“全米最難関”との呼び声も高い。

例年どおり大会はストロークプレー形式で行われ、全選手が4日間で72ホールを戦う。前半2日間の予選ラウンド終了時点でスコア下位の選手が脱落し、上位約60位タイ以内の選手のみが決勝ラウンドへと進出する。

時差の関係で、日本ではすべてのラウンドが翌日早朝からの中継となる見込み。早朝から繰り広げられるハイレベルな戦いを、ライブ配信で楽しむことができるのも本大会の魅力のひとつだ。

ラウンド 日程(現地時間) 日本時間(目安) 第1ラウンド 2025年6月12日(木) 6月13日(金)早朝 第2ラウンド ※ 2025年6月13日(金) 6月14日(土)早朝 第3ラウンド 2025年6月14日(土) 6月15日(日)早朝 最終ラウンド 2025年6月15日(日) 6月16日(月)早朝

第2ラウンドは悪天候で順延となり、日本時間6/14(土)20:30再開予定。

特に最終日のラウンドは、優勝争いが佳境を迎える最も重要な一日となる。2024年大会を制したディフェンディングチャンピオンや世界ランキング上位の選手たちが、プレッシャーのかかる状況でどのようなプレーを見せるのか注目が集まる。

なお、全米オープンは天候によっては日程が変更される可能性もあるため、視聴を予定している場合は公式サイトや配信プラットフォーム(U-NEXTなど)でスケジュールを事前に確認しておくと安心だ。

全米オープンゴルフ2025の放送/配信予定

全米オープン2025は、日本時間6月12日(木)～16日(日)に開催。中継は、ネット配信が『U-NEXT』でのライブ配信を予定している。テレビ放送はCS『ゴルフネットワーク』で放送される予定だ。なお、地上波での放送は予定されていない。

※日本時間

第2ラウンドは悪天候で順延となり、日本時間6/14(土)20:30再開予定。

※ゴルフネットワークプラスは配信なし

※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米オープンゴルフ2025はU-NEXTの無料トライアルで視聴できる？

U-NEXTの無料トライアルを活用すれば、全米オープンゴルフ2025を“実質無料”で視聴することが可能だ。

U-NEXTでは初回登録者向けに31日間の無料トライアルが提供されており、その期間中であれば映画やドラマだけでなく、スポーツ中継も楽しめる。全米オープンの配信はSPOTV GOLF&HEALTHという専門チャンネルを通じて提供されており、31日間の無料トライアルも利用可能だ。

視聴はスマートフォン、タブレット、パソコン、テレビなど幅広いデバイスに対応。さらに、U-NEXTは見逃し配信や追いかけ再生にも対応しているため、深夜や早朝のライブ中継を見逃しても、後から好きな時間にじっくり観戦できる。

全米オープンゴルフ2025｜U-NEXTの日程別視聴ページ

【1日目】6月12日(木)｜▶視聴はこちらから

【2日目】6月13日(金)｜▶視聴はこちらから

【3日目】6月14日(土)｜▶視聴はこちらから

【4日目】6月15日(日)｜▶視聴はこちらから

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページに記載の情報は、2025年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。