NHKの画質が悪い場合は？すぐにワールドカップを他サービスで見る方法

FIFAワールドカップ2026は、NHKをはじめとする地上波・BS放送でも日本代表戦や注目試合が中継される予定だ。一方で、視聴環境によっては映像が粗く見えたり、受信状況が不安定になったりするケースもある。

本記事では、NHKの画質が悪い場合の原因や、ワールドカップの試合を別サービスにすぐに切り替える方法を紹介する。

NHKの画質が悪い場合の原因・解決策は？

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NHKでワールドカップ中継を視聴している際に画質の低下感じる場合、は放送方式や通信環境が影響している可能性がある。

地上波やBS放送では、試合延長や特別編成時にマルチチャンネル(サブチャンネル)放送へ切り替わるケースがある。この場合は放送帯域が分割されるため、通常放送より画質が低下することがある。

また、DAZNやNHKプラスなどのネット配信を利用している場合は、通信速度不足やWi-Fiの電波干渉が原因となることも少なくない。特に4KやフルHDで視聴する場合は、高速かつ安定した通信環境が求められる。

PCやストリーミング端末の性能も画質に影響するため、ブラウザのハードウェアアクセラレーションを有効化したり、Fire TV StickやChromecastを再起動したりすることで改善する場合も。

なお。画質の低下だけではなく、ワールドカップ中継がテレビに映らなくなった場合の対応策は、「テレビにワールドカップがテレビで映らない原因は？エラー理由・配信トラブル対処法まとめ」記事で紹介している。

最高画質でワールドカップを楽しみたい場合は、NHK BSP4Kや高速回線を利用したDAZNでの視聴がおすすめだ。

原因 症状 主な解決策 マルチチャンネル放送 映像が粗い・文字が見づらい 通常放送へ戻るまで待つ、BSP4Kで視聴する 通信速度不足 画質低下・読み込み遅延 高速回線や有線LANを利用する Wi-Fiの干渉 映像が止まる・画質が不安定 5GHz帯へ切り替える PC・端末の負荷 カクつき・処理遅延 端末再起動、不要アプリを終了する ブラウザ設定 映像が滑らかでない ハードウェアアクセラレーションを有効化する

NHKの画質が悪い場合にすぐに他でワールドカップの試合を見る方法は？

NHKの画質が低下した際により高画質で試合を楽しみたい場合は、別の視聴方法へ切り替えるのがおすすめだ。特に『DAZN』は大会全104試合をライブ配信しており、日本代表戦は無料登録のみで視聴できるため、最も手軽な代替手段となる。

また、4K受信環境が整っている場合は『NHK BSP4K』での視聴も有力な選択肢だ。地上波より高精細な映像で観戦できるほか、通信環境による画質低下の影響も受けにくい。

そのほか、日本テレビ系やフジテレビ系でも一部試合を放送予定となっているため、対象カードであればチャンネルを切り替えて視聴することもできる。NHKで放送されている試合については『NHK ONE』の同時配信や見逃し配信を利用する方法もある。

視聴方法 対象試合 特徴 DAZN 全104試合 日本で唯一全試合ライブ配信、日本代表戦は無料視聴可能 NHK BSP4K 全104試合 4K高画質で視聴可能 日本テレビ系 15試合 日本代表戦を含む注目カードを放送 フジテレビ系 10試合 強豪国同士の試合などを中継 NHK ONE NHK放送対象試合 同時配信・見逃し配信に対応

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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