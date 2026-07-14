MLBオールスター2026は無料で見るには？中継予定まとめ

MLBオールスター2026は、メジャーリーグを代表するスター選手たちが一堂に会する年に一度の祭典だ。日本人選手の出場有無に加え、テレビ放送やネット配信で無料視聴できるのかにも注目が集まっている。

本記事では、MLBオールスター2026を無料で見る方法について紹介する。

MLBオールスター2026の日程は？

MLBオールスター2026は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。開催地はペンシルベニア州フィラデルフィアにあるシチズンズ・バンク・パークで、フィリーズの本拠地を舞台に開催される。

オールスター本戦に先立ち、オールスター・ウィーク期間中にはMLBドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなどの関連イベントも実施される。なかでもホームランダービーは日本時間7月14日(火)9:00に行われ、本戦前日の注目イベントとなる。

7月12日(日)2:00～：MLBドラフト会議

7月13日(月)1:00～：フューチャーズゲーム

7月14日(火)9:00～：ホームランダービー

7月15日(水)3:00～：レッドカーペットショー

7月15日(水)9:00～：MLBオールスターゲーム本戦

MLBオールスター2026を無料で見る方法は？

MLBオールスター2026は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内では、地上波テレビ放送とネット配信の両方で無料視聴できる方法が用意されている。

テレビでは、TBS系列が全国生中継を行う予定。レジェンドの松井秀喜氏が解説を務め、初田啓介アナウンサーが実況、杉谷拳士氏がリポートを担当する。さらに、スペシャルリポーターとして藤原丈一郎さん(なにわ男子)も出演予定となっている。

ネットでは、SPOTV NOWが「オールスターゲーム無料開放デー！」として、レッドカーペットショーと本戦を無料ライブ配信する。無料会員登録を行えば、PCやスマートフォン、モバイルアプリから視聴可能だ。メインフィード、ゲストフィード、英語フィードの3チャンネルが用意されており、好みに応じて視聴スタイルを選べる。

なお、SPOTV NOWをテレビアプリで視聴する場合は有料プランへの登録が必要となるため、無料で楽しみたい場合はスマートフォンやPCからの視聴が基本となる。また、Amazon Prime Videoの無料体験を活用し、MLB.tv経由で視聴する方法も選択肢となる。

視聴方法 放送・配信時間 内容 視聴条件 TBS系列 2026年7月15日(水)9:00～ MLBオールスターゲーム本戦を全国生中継 地上波テレビで視聴可能 SPOTV NOW 2026年7月15日(水)3:00～ レッドカーペットショーを無料ライブ配信 無料会員登録が必要 SPOTV NOW 2026年7月15日(水)9:00～ MLBオールスターゲーム本戦を無料ライブ配信 無料会員登録が必要

無料視聴はPC・スマホ推奨 MLB.tv 2026年7月15日(水)9:00～ MLBオールスターゲーム本戦を無料ライブ配信 初回7日間の無料体験を活用可能

MLBオールスターゲーム2026のおすすめ視聴方法は？

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

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