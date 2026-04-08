WOWOWオンデマンドでチャンピオンズリーグを見るには？視聴方法・登録方法まとめ

欧州最高峰のクラブ大会であるUEFAチャンピオンズリーグは、毎年大きな注目を集める。

本記事では、

本記事では、WOWOWオンデマンドでチャンピオンズリーグを視聴する方法について紹介する。

チャンピオンズリーグを中継するのは？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWオンデマンドでチャンピオンズリーグを見るには？

UEFAチャンピオンズリーグを『WOWOWオンデマンド』で視聴するには、「契約」「アカウント登録」「ログイン」の3ステップを押さえることが基本となる。WOWOWはCLをリーグフェーズから決勝まで独占配信しており、スマートフォン・PC・テレビデバイスなど幅広い環境で視聴が可能だ。

まずはWOWOWの月額プランに加入する必要がある。料金は月額2,530円(税込)で、このプランに加入することでチャンピオンズリーグだけでなく、ヨーロッパリーグや映画・ドラマなどのコンテンツもあわせて視聴できる。さらに、BS放送契約者であれば追加料金なしでオンデマンドも利用可能となる。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

登録後はWEBアカウントを作成し、メール認証や支払い情報の入力を完了させることで、すぐに視聴が可能となる。ログイン後は、WOWOWオンデマンド内のチャンピオンズリーグ配信ページからライブ中継や見逃し配信を再生できる。

また、視聴方法はデバイスごとに異なり、スマートフォンやPCであればブラウザやアプリから直接再生、テレビであればFire TV StickやChromecastなどを利用して大画面での視聴にも対応。テレビ視聴時はQRコードログインにも対応しており、スムーズに利用できる仕様となっている。

なお、月額プラン以外にも特定期間のみ視聴したい場合は「決勝トーナメントパス(約7,480円)」といった買い切り型プランが販売されるケースもあり、視聴スタイルに応じた選択も可能だ。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

項目 内容 月額料金 2,530円(税込) 視聴できる大会 CL全試合＋EL＋関連コンテンツ 登録手順 契約→アカウント登録→ログイン 対応デバイス スマホ・PC・タブレット・テレビ(Fire TVなど) 別プラン 決勝トーナメントパス(約7,480円)

WOWOWオンデマンドの加入手順は？

『WOWOWオンデマンド』は、スマートフォンやPC、テレビなど複数のデバイスに対応しており、「事前準備→ログイン→再生」という流れで利用できる。契約状況によって一部の工程は変わるものの、全体の手順はシンプルに整理されているのが特徴だ。

まず利用前には、対応デバイスの確認を行う必要がある。スマートフォンやタブレット、パソコンに加え、スマートテレビやFire TV Stick、Chromecastなどにも対応しているため、使用する端末が推奨環境を満たしているか事前にチェックしておきたい。

続いて、視聴には無料のWEBアカウントの作成が必要となる。メール認証を行い、基本情報やパスワードを設定することで登録が完了する。すでにBS放送でWOWOWを契約している場合は、B-CASやACAS番号を紐づけることで、追加料金なしでオンデマンドの利用が可能となる。

実際の視聴は、アプリまたはブラウザからログインし、見たいコンテンツを選択して再生する流れとなる。スマートフォンやタブレットでは専用アプリを使用し、PCでは公式サイトからアクセスして視聴する形だ。

テレビで利用する場合は、Fire TV StickやChromecast、対応スマートテレビにアプリをインストールし、ログインして視聴を開始する。テレビ画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取ることでログインできる仕組みにも対応しており、入力の手間を省ける点もポイントだ。

これらの手順を踏めば、登録後すぐに映画やスポーツ、ライブ配信などのコンテンツを視聴できる環境が整う。