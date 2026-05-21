チャンピオンズリーグ決勝2026を無料で見る方法は？地上波放送・WOWOW・Lemino視聴方法まとめ

今シーズンのCL決勝では、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、20年ぶり決勝進出を果たしたアーセナルが激突。欧州王者を決めるビッグマッチとして、日本国内でも大きな注目を集めている。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の無料視聴について紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝を無料で見るには？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」を、日本国内でライブ中継かつ完全無料で視聴する方法は現時点で存在していない。

今シーズンのCLはWOWOWが独占放映権を保有しており、地上波放送や無料ライブ配信は実施されない予定となっている。

ただし、リアルタイム視聴ではないものの、Leminoプレミアムの初月無料トライアルを利用することで、決勝戦の録画(ディレイ)配信を“実質無料”で視聴することは可能だ。

Leminoでは、CL決勝を試合当日24:00以降に配信予定。月額1,540円(税込)のLeminoプレミアムへ登録が必要となるが、無料期間内に解約すれば追加料金なしで楽しめる。

一方、試合をリアルタイムで観戦したい場合は、WOWOWオンデマンドまたはWOWOWプライムへの加入が必要となる。

なお、CL決勝2026のキックオフ時間は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00予定となっている。

視聴形式 サービス 料金 備考 ライブ配信 WOWOWオンデマンド 月額2,530円(税込) CL決勝を独占ライブ配信 録画(ディレイ)配信 Leminoプレミアム 実質無料 初月無料トライアル対象／試合当日24:00以降配信

チャンピオンズリーグ決勝の組み合わせは？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルの対戦カードに決定した。

PSGは準決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦。ホーム開催となったファーストレグでは、デンベレやクワラツヘリアら攻撃陣が躍動し、壮絶な打ち合いを5-4で制した。

続く敵地でのセカンドレグでは、デンベレのゴールで先制すると、パチョを中心とした守備陣が粘り強い対応を見せ、終盤の1失点に抑えて1-1で試合終了。2試合合計6-5でPSGが決勝進出を決めた。

PSGはこれで2季連続、クラブ史上3度目のCL決勝進出。2017-18シーズンのレアル・マドリード以来となる大会連覇にも挑む。

一方のアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードと激突。敵地でのファーストレグではギェケレシュのPKで先制したものの追いつかれ、1-1のドローとなった。

しかし、ホームで迎えたセカンドレグではサカが先制ゴールを記録。守備陣もアトレティコ攻撃陣を封じ込み、1-0で勝利した。2試合合計2-1で勝ち抜き、2006年以来20年ぶりとなるCL決勝進出を果たしている。

欧州王者PSGの連覇か、それともアーセナル悲願の初制覇か。2025-26シーズンの欧州最強クラブを決める一戦となる。

項目 内容 大会 UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝 対戦カード パリ・サンジェルマン vs アーセナル PSG 2季連続決勝進出／CL連覇を狙う アーセナル 20年ぶり決勝進出／クラブ初優勝を目指す 開催日 2026年5月31日(日) キックオフ時間 日本時間 午前1:00予定 開催地 プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)

チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法

前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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