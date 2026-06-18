全米オープンゴルフ2026を無料で見るには？お得な視聴方法は？

男子ゴルフのメジャー第3戦『第126回全米オープンゴルフ選手権』が、2026年6月に開催される。

本記事では、全米オープンゴルフ2026を無料視聴の有無について紹介する。

全米オープンゴルフ2026の開催スケジュールは？

第126回全米オープンゴルフ選手権は、2026年6月18日(木)から6月21日(日)までの4日間にわたって開催される。

本戦に先立ち、6月15日(月)から6月17日(水)までは練習ラウンドを実施。第1ラウンドと第2ラウンドを終えた時点で予選カットが行われ、通過した選手が週末の第3ラウンド、最終ラウンドへ進む。

最終ラウンド終了時点で2選手以上が同スコアで並んだ場合は、日曜日の夕方に2ホールの合計ストロークで争うプレーオフが行われる予定だ。

日程 ラウンド 6月15日(月)～6月17日(水) 練習ラウンド 6月18日(木) 第1ラウンド 6月19日(金) 第2ラウンド 6月20日(土) 第3ラウンド 6月21日(日) 最終ラウンド

全米オープンゴルフ2026を無料で見るには？

全米オープンゴルフ2026の通常版は、U-NEXTの月額プラン会員およびワールドゴルフパック会員であれば追加料金なしで視聴できる。

月額プランの無料トライアル期間中も対象となるため、無料トライアルを利用できる場合は期間中に大会を楽しむことが可能だ。

配信内容 視聴条件 チャンネル 通常版 月額プラン会員

無料トライアル期間中の会員

ワールドゴルフパック会員 【CH1】国際映像

日本語実況・解説付き

【CH2】～【CH4】特定グループ 日本勢徹底マークLIVE ワールドゴルフパックへの登録が必要

月額2,600円(税込) 【CH1】日本勢徹底マークLIVE

日本語実況・解説付き

通常版では、【CH1】で日本語実況・解説付きの国際映像を配信。【CH2】から【CH4】では、特定グループに密着した中継が用意される。

一方、日本人選手のプレーを中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を視聴するには、月額2,600円(税込)の「ワールドゴルフパック」への登録が必要となる。月額プランの無料トライアルだけでは視聴できないため、登録するプランを事前に確認しておこう。

全米オープンゴルフ2026の中継予定は？

男子ゴルフのメジャー大会『第126回全米オープンゴルフ選手権』は、2026年6月18日(木)から6月21日(日)まで、アメリカ・ニューヨーク州のシネコックヒルズ・ゴルフクラブで開催される。

日本国内では、CS放送の「ゴルフネットワーク」が大会4日間を生中継し、インターネットでは『U-NEXT』が全ラウンドをライブ配信する。地上波およびBSでの放送予定はないため、テレビで観戦する場合はゴルフネットワークが主な視聴方法だ。

『U-NEXT』では、日本人選手のプレーを中心に届ける「日本勢密着マークLIVE」も配信される予定だ。スマートフォンやPC、タブレットなどから場所を選ばず視聴したい場合はU-NEXTが適している。

放送・配信サービス 視聴方法 中継スケジュール U-NEXT ネット配信 【第1ラウンド：6/18(木)】

20:50～

【第2ラウンド：6/19(金)】

20:50～

【第3ラウンド：6/20(土)】

22:50～

【最終ラウンド：6/21(日)】

22:50～ ゴルフネットワーク CS放送 【第1日：6/19(金)】

0:30～9:00

【第2日：6/20(土)】

0:30～9:00

【第3日：6/21(日)】

0:00～9:00

【最終日：6/21(日)】

23:00～翌8:00

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、

トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。