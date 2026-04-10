WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で、那須川天心とファン・フランシスコ・エストラーダが対戦する。

本記事では、那須川天心vsエストラーダのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

那須川天心vsエストラーダの放送・配信予定は？

那須川天心vsエストラーダは、2026年4月11日(土)に両国国技館(東京)で行われる「Prime Video Boxing 15」の全5試合中5試合目に実施。大会は17:00に1試合目が開始予定となっている。

中継は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信。テレビ放送やその他のプラットフォームによる中継は行われない。

大会：Prime Video Boxing 15

開始日時：2026年4月11日(土)17:00

会場：両国国技館 (東京)

テレビ放送：なし

ネット配信：Amazonプライムビデオ 独占(全5試合)

那須川天心とエストラーダの戦績は？

キックボクシングで42戦42勝(28KO)という圧倒的な戦績を残した那須川天心は、2023年にプロボクシングに転向。転向後も2025年11月の井上拓真戦で判定負けを喫するまで無敗を保ち、通算8戦7勝(2KO)1敗としている。

対するファン・フランシスコ・エストラーダ(メキシコ)は、2008年にスーパーフライ級でプロデビュー。その後、階級を上げながら数々のタイトルを獲得してきた。WBC1位、WBO1位、元WBA、WBO世界フライ級王者、元WBA、WBC世界スーパーフライ級王者の肩書を持つレジェンドの戦績は、通算49戦45勝(28KO)4敗となっている。

那須川天心：8戦7勝(2KO)1敗

ファン・フランシスコ・エストラーダ：49戦45勝(28KO)4敗

那須川天心vsエストラーダのおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。