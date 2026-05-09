【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンを無料で見るには？U-NEXT無料トライアルの視聴方法・放送配信予定まとめ

UFCフライ級タイトルマッチ「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。無敗を維持する平良達郎にとって、世界王座獲得をかけた大一番となり、日本の格闘技ファンから大きな注目を集めている。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンを無料で見るには？

本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンの無料視聴方法を紹介する。

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンを無料で視聴する方法は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルを利用する形となる。日本人初のUFCフライ級王座獲得へ挑む平良達郎の一戦ということもあり、注目度は非常に高い。

U-NEXTでは、初回登録者を対象に31日間無料トライアルを提供。今大会「UFC 328」はPPV配信ではなく“見放題対象”としてライブ配信されるため、無料期間中であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

通常、UFCナンバーシリーズは高額PPVとなるケースも多い中、今回は月額プラン内でメインカードからプレリムまで全試合を視聴できる点が大きな特徴。日本語実況・解説付き配信や見逃し配信にも対応予定となっている。

平良達郎の世界挑戦をリアルタイムで見届けたい場合は、事前にU-NEXTへ登録しておきたい。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合概要は？

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、日本格闘技界にとって歴史的な意味を持つフライ級タイトルマッチとなる。舞台はアメリカ・ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センター。大会コメインイベントとして、5分5ラウンドのUFC世界フライ級王座戦が実施される。

当初このカードは「UFC 327」で予定されていたが、王者ジョシュア・ヴァンの負傷により延期。約1か月後の「UFC 328」で正式開催されることになった。

今回の一戦は、UFC史上初となる“アジア人男性同士”によるタイトルマッチであり、さらに2000年代生まれ同士による初の王座戦としても注目を集めている。フライ級新時代を象徴するカードとして、世界中のMMAファンから高い関心が寄せられている。

王者ヴァンは、強烈な打撃と前進圧力を武器とするストライカー。一方の平良達郎は、世界トップクラスとも評価されるグラップリング能力を最大の武器としており、“打撃vs寝技”という対照的なスタイルの激突が大きな見どころとなる。

平良が勝利した場合、日本人男子史上初となるUFC世界王者誕生という歴史的快挙となる。

項目 内容 大会名 UFC 328 対戦カード ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎 試合形式 UFC世界フライ級タイトルマッチ(5分5R) 開催日 2026年5月10日(日) 開始予想時間 午前11:00前後 会場 プルデンシャル・センター(アメリカ・ニューアーク) 王者 ジョシュア・ヴァン(16勝2敗) 挑戦者 平良達郎(18勝1敗) 注目ポイント 打撃vsグラップリング／日本人男子初UFC王者挑戦

UFC328の放送・配信予定は？

「UFC 328」は、日本国内ではネット配信サービスを通じてライブ視聴が可能となっている。地上波テレビでの放送予定はなく、インターネット配信限定での中継となる。

メイン配信を担当するのは『U-NEXT』。今大会はナンバーシリーズながら追加PPV料金なしで視聴可能となっており、月額プラン内で全試合をライブ配信する。日本語実況・解説付きに加え、副音声版、英語版など複数チャンネルにも対応予定。ライブ終了後には見逃し配信も実施される。

また、『UFC Fight Pass』でもライブ配信を実施。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合を視聴可能となる一方、スタンダードプランではプレリムのみ視聴対象となるため注意したい。

なお、DAZN、ABEMA、スカパー！などでの配信予定は現時点で発表されていない。

配信サービス 配信内容 備考 U-NEXT 全試合ライブ配信 追加PPV料金なし／日本語実況対応／見逃し配信あり UFC Fight Pass プレミアム 全試合ライブ配信 メインカード含む視聴可能 UFC Fight Pass スタンダード プレリムのみ配信 メインカード視聴不可 地上波／DAZN／ABEMA 配信予定なし 現時点で未発表

UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。