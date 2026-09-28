卓球女子ダブルス決勝は地上波中継なし！張本美和・早田ひな戦の視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルスで、張本美和・早田ひなペアが決勝に臨む。
本記事では、卓球女子ダブルス決勝の張本美和・早田ひなペアの試合の日程、視聴方法を紹介する。
卓球女子ダブルス決勝はいつ？日程・開始時間・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルス決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。
試合は19:00開始予定。会場はスカイホール豊田(愛知県豊田市)となっている。
- 大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- 種目
卓球女子ダブルス 決勝
- 日程
2026年9月28日(月)
- 開始時間
19:00～
- 会場
スカイホール豊田(愛知県豊田市)
卓球女子ダブルス決勝の対戦カードは？
卓球女子ダブルス決勝では、早田ひな／張本美和ペアと、中国の蒯曼／王曼昱ペアが対戦する。
早田／張本ペアは準決勝で杜凱琹／吳詠琳ペアを下して決勝進出。蒯曼／王曼昱ペアもパラナン／サウェータブットペアとの準決勝を制し、金メダルを懸けて日本ペアと激突する。
ラウンド
対戦カード
決勝
早田ひな／張本美和 vs 蒯曼／王曼昱
卓球女子ダブルス決勝の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？
卓球女子ダブルス決勝は、U-NEXTで19:00からライブ配信が予定されている。試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTが視聴手段となる。
TBS系列では18:30～23:27の地上波放送枠が予定されているが、同時間帯に陸上競技などを生中継するため、女子ダブルス決勝は録画放送となる予定だ。
TVerについても、TBS系列の地上波放送に合わせてディレイ配信が予定されている。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
U-NEXT
19:00～
ライブ配信・見逃し配信予定
TBS系列
18:30～23:27
録画放送予定
TVer
TBS放送時間に準拠
ディレイ配信予定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。