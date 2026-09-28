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Table Tennis - 20th Asian Games Aichi-Nagoya: Day 5Getty Images Sport
【卓球女子ダブルス】決勝戦は地上波中継なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験に登録
Aoi Fujimiya

卓球女子ダブルス決勝は地上波中継なし！張本美和・早田ひな戦の視聴方法まとめ

【アジア大会2026】卓球女子ダブルス決勝は地上波中継なし！張本美和・早田ひなの試合はどこで見れる？

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルスで、張本美和・早田ひなペアが決勝に臨む。

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本記事では、卓球女子ダブルス決勝の張本美和・早田ひなペアの試合の日程、視聴方法を紹介する。

卓球女子ダブルス決勝はいつ？日程・開始時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルス決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。

試合は19:00開始予定。会場はスカイホール豊田(愛知県豊田市)となっている。

  • 大会
    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • 種目
    卓球女子ダブルス 決勝
  • 日程
    2026年9月28日(月)
  • 開始時間
    19:00～
  • 会場
    スカイホール豊田(愛知県豊田市)
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卓球女子ダブルス決勝の対戦カードは？

卓球女子ダブルス決勝では、早田ひな／張本美和ペアと、中国の蒯曼／王曼昱ペアが対戦する。

早田／張本ペアは準決勝で杜凱琹／吳詠琳ペアを下して決勝進出。蒯曼／王曼昱ペアもパラナン／サウェータブットペアとの準決勝を制し、金メダルを懸けて日本ペアと激突する。

ラウンド

対戦カード

決勝

早田ひな／張本美和 vs 蒯曼／王曼昱

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卓球女子ダブルス決勝の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

卓球女子ダブルス決勝は、U-NEXTで19:00からライブ配信が予定されている。試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTが視聴手段となる。

TBS系列では18:30～23:27の地上波放送枠が予定されているが、同時間帯に陸上競技などを生中継するため、女子ダブルス決勝は録画放送となる予定だ。

TVerについても、TBS系列の地上波放送に合わせてディレイ配信が予定されている。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

U-NEXT

19:00～

ライブ配信・見逃し配信予定

TBS系列

18:30～23:27

録画放送予定

TVer

TBS放送時間に準拠

ディレイ配信予定

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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