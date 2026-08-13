サマソニ2026を無料で見るには？テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。

本記事では、サマソニ2026の無料視聴について紹介する。

サマソニ2026の開催日程は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。

東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、各日10:00開場、11:00開演となっている。

また、8月15日(土)の深夜には、東京会場の幕張メッセで特別ステージ「MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER」も開催される。こちらは22:30開場となっており、通常の昼公演とは異なる深夜イベントとして実施される。

サマソニ2026を無料で見るには？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』開催当日のライブを完全無料で視聴する方法はない。当日のリアルタイム中継はWOWOWオンデマンドによる独占ライブ配信となっており、視聴にはWOWOWへの加入が必要となる。

YouTubeなどでの公式無料ライブ配信や、地上波テレビ、BSでの当日生中継も予定されていない。そのため、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の公演をリアルタイムで自宅から視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドを利用することになる。

なお、非公式サイトや違法アップロードによる視聴は避け、公式の配信サービスを利用したい。後日のテレビ放送やアーカイブ配信も予定されているため、当日に視聴できない場合はあわせてチェックしておこう。

SUMMER SONIC 2026の視聴方法は？テレビ放送・ライブ配信情報まとめ

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の開催当日、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。

リアルタイム中継の対象となるのは東京会場で、MARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージを配信予定。一方、開催当日に地上波テレビやBS、CSでの生放送は予定されていないため、自宅などからリアルタイムで楽しむ場合はWOWOWオンデマンドを利用する形となる。

また、イベント終了後の2026年9月と10月にはWOWOWでテレビ放送およびアーカイブ配信が予定されている。当日のライブを見逃した場合は、後日放送される特別番組をチェックしたい。

『SUMMER SONIC 2026』の主な視聴方法は以下の通り。

サービス・放送 開催当日の視聴 詳細 WOWOWオンデマンド ○ 東京会場のMARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFICをライブ配信 地上波テレビ × 生放送予定なし BS放送 × 当日の生放送はなし。2026年9月・10月にWOWOWで後日放送予定 CS放送 × 生放送予定なし アーカイブ配信 － 2026年9月・10月にWOWOWで実施予定

WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。