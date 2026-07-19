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yamal messi(C)Getty Images
スペインvsアルゼンチンはDAZNで無料配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

スペインvsアルゼンチンを無料で見る方法は？W杯決勝の地上波放送・ネット配信・見逃し視聴まとめ

ワールドカップ
スペイン
アルゼンチン
スペイン 対 アルゼンチン

W杯(ワールドカップ)決勝スペインvsアルゼンチンは無料で見られる？NHK総合のテレビ中継・DAZN配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が世界一の座を懸けて対戦する。

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本記事では、スペインvsアルゼンチンを無料で見る方法を紹介する。

スペインvsアルゼンチンの日程は？

FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月20日(月・祝)4:00にキックオフ予定だ。

会場はアメリカ・ニュージャージー州のメットライフ・スタジアム。世界一を懸けた大会最後の一戦となり、日本では深夜から早朝にかけての時間帯で開催される。

スペインとアルゼンチンはいずれも世界屈指の強豪国であり、決勝にふさわしい注目カードとなる。リアルタイムで観戦する場合は、キックオフ時間と放送・配信スケジュールをあわせて把握しておきたい。

項目内容
試合スペイン代表 vs アルゼンチン代表
大会FIFAワールドカップ2026 決勝
日程2026年7月20日(月・祝)
キックオフ4:00(日本時間)
会場メットライフ・スタジアム
開催地アメリカ合衆国ニュージャージー州

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スペインvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、地上波では『NHK総合』が独占生中継する予定だ。日本テレビ系、フジテレビ系での放送予定はない。

NHK総合では日本時間2026年7月20日(月・祝)3:00から放送開始予定。現地解説は柿谷曜一朗氏と林陵平氏、現地実況は小宮山晃義アナウンサーが担当する。

また、『NHK BSプレミアム4K』でも3:00から生中継予定。ネットでは『NHK ONE』での同時配信が予定されている。『DAZN』では2:45から配信予定で、解説は内田篤人氏と安田理大氏、実況は野村明弘氏が担当する。

放送・配信形態開始時間出演・備考
DAZNネット配信7月20日(月・祝)2:45～解説：内田篤人、安田理大／実況：野村明弘
NHK総合地上波7月20日(月・祝)3:00～独占生中継予定。現地解説：柿谷曜一朗、林陵平／現地実況：小宮山晃義
NHK BSプレミアム4KBS4K7月20日(月・祝)3:00～生中継予定
NHK ONEネット配信7月20日(月・祝)3:00～NHK総合の同時配信予定
日本テレビ系地上波放送予定なし中継予定なし
フジテレビ系地上波放送予定なし中継予定なし

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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