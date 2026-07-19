スペインvsアルゼンチンを無料で見る方法は？W杯決勝の地上波放送・ネット配信・見逃し視聴まとめ

FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が世界一の座を懸けて対戦する。
本記事では、スペインvsアルゼンチンを無料で見る方法を紹介する。
スペインvsアルゼンチンの日程は？
FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月20日(月・祝)4:00にキックオフ予定だ。
会場はアメリカ・ニュージャージー州のメットライフ・スタジアム。世界一を懸けた大会最後の一戦となり、日本では深夜から早朝にかけての時間帯で開催される。
スペインとアルゼンチンはいずれも世界屈指の強豪国であり、決勝にふさわしい注目カードとなる。リアルタイムで観戦する場合は、キックオフ時間と放送・配信スケジュールをあわせて把握しておきたい。
|項目
|内容
|試合
|スペイン代表 vs アルゼンチン代表
|大会
|FIFAワールドカップ2026 決勝
|日程
|2026年7月20日(月・祝)
|キックオフ
|4:00(日本時間)
|会場
|メットライフ・スタジアム
|開催地
|アメリカ合衆国ニュージャージー州
スペインvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、地上波では『NHK総合』が独占生中継する予定だ。日本テレビ系、フジテレビ系での放送予定はない。
NHK総合では日本時間2026年7月20日(月・祝)3:00から放送開始予定。現地解説は柿谷曜一朗氏と林陵平氏、現地実況は小宮山晃義アナウンサーが担当する。
また、『NHK BSプレミアム4K』でも3:00から生中継予定。ネットでは『NHK ONE』での同時配信が予定されている。『DAZN』では2:45から配信予定で、解説は内田篤人氏と安田理大氏、実況は野村明弘氏が担当する。
|放送・配信
|形態
|開始時間
|出演・備考
|DAZN
|ネット配信
|7月20日(月・祝)2:45～
|解説：内田篤人、安田理大／実況：野村明弘
|NHK総合
|地上波
|7月20日(月・祝)3:00～
|独占生中継予定。現地解説：柿谷曜一朗、林陵平／現地実況：小宮山晃義
|NHK BSプレミアム4K
|BS4K
|7月20日(月・祝)3:00～
|生中継予定
|NHK ONE
|ネット配信
|7月20日(月・祝)3:00～
|NHK総合の同時配信予定
|日本テレビ系
|地上波
|放送予定なし
|中継予定なし
|フジテレビ系
|地上波
|放送予定なし
|中継予定なし
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