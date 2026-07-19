スペインvsアルゼンチンを無料で見る方法は？W杯決勝の地上波放送・ネット配信・見逃し視聴まとめ

FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が世界一の座を懸けて対戦する。

本記事では、スペインvsアルゼンチンを無料で見る方法を紹介する。

スペインvsアルゼンチンの日程は？

FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月20日(月・祝)4:00にキックオフ予定だ。

会場はアメリカ・ニュージャージー州のメットライフ・スタジアム。世界一を懸けた大会最後の一戦となり、日本では深夜から早朝にかけての時間帯で開催される。

スペインとアルゼンチンはいずれも世界屈指の強豪国であり、決勝にふさわしい注目カードとなる。リアルタイムで観戦する場合は、キックオフ時間と放送・配信スケジュールをあわせて把握しておきたい。

項目 内容 試合 スペイン代表 vs アルゼンチン代表 大会 FIFAワールドカップ2026 決勝 日程 2026年7月20日(月・祝) キックオフ 4:00(日本時間) 会場 メットライフ・スタジアム 開催地 アメリカ合衆国ニュージャージー州

スペインvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、地上波では『NHK総合』が独占生中継する予定だ。日本テレビ系、フジテレビ系での放送予定はない。

NHK総合では日本時間2026年7月20日(月・祝)3:00から放送開始予定。現地解説は柿谷曜一朗氏と林陵平氏、現地実況は小宮山晃義アナウンサーが担当する。

また、『NHK BSプレミアム4K』でも3:00から生中継予定。ネットでは『NHK ONE』での同時配信が予定されている。『DAZN』では2:45から配信予定で、解説は内田篤人氏と安田理大氏、実況は野村明弘氏が担当する。

放送・配信 形態 開始時間 出演・備考 DAZN ネット配信 7月20日(月・祝)2:45～ 解説：内田篤人、安田理大／実況：野村明弘 NHK総合 地上波 7月20日(月・祝)3:00～ 独占生中継予定。現地解説：柿谷曜一朗、林陵平／現地実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K BS4K 7月20日(月・祝)3:00～ 生中継予定 NHK ONE ネット配信 7月20日(月・祝)3:00～ NHK総合の同時配信予定 日本テレビ系 地上波 放送予定なし 中継予定なし フジテレビ系 地上波 放送予定なし 中継予定なし

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