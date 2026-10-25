ソフトバンク対DeNAのTVer無料配信はある？

SMBC日本シリーズ2026の福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、TVerで無料ライブ配信される。
本記事では、ソフトバンク対DeNAのTVer無料配信について紹介する。
ソフトバンク対DeNAの試合日程は？
2026年のSMBC日本シリーズ、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、10月24日(土)に開幕する。
シリーズは最大7試合で行われ、横浜スタジアムとみずほPayPayドーム福岡を舞台に日本一を争う。
試合
日程
試合開始時間
会場
第1戦
10月24日(土)
18:30
横浜スタジアム
第2戦
10月25日(日)
18:00
横浜スタジアム
第3戦
10月27日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第4戦
10月28日(水)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第5戦
10月29日(木)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第6戦
10月31日(土)
18:30
横浜スタジアム
第7戦
11月1日(日)
18:00
横浜スタジアム
10月26日(月)と10月30日(金)は移動日となっている。
日本シリーズは4勝先取制で行われるため、どちらかのチームが先に4勝した時点でシリーズは終了する。そのため、第5戦以降は勝敗状況によって開催されない場合がある。
ソフトバンク対DeNAはTVerで無料配信される？
SMBC日本シリーズ2026の福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、TVerで第1戦から第7戦まで全試合無料ライブ配信される。
TVerは会員登録やログイン不要で利用できるため、追加料金をかけずに日本シリーズを視聴したい場合に使いやすい。
項目
内容
配信サービス
TVer
対象試合
第1戦～第7戦
料金
無料
会員登録
不要
対応端末
スマートフォン・タブレット・パソコン
ダイジェスト
各試合終了後に無料配信
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。