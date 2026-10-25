ソフトバンク対DeNAのTVer無料配信はある？

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SMBC日本シリーズ2026の福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、TVerで無料ライブ配信される。

本記事では、ソフトバンク対DeNAのTVer無料配信について紹介する。

ソフトバンク対DeNAの試合日程は？

2026年のSMBC日本シリーズ、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、10月24日(土)に開幕する。

シリーズは最大7試合で行われ、横浜スタジアムとみずほPayPayドーム福岡を舞台に日本一を争う。

試合 日程 試合開始時間 会場 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月29日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第6戦 10月31日(土) 18:30 横浜スタジアム 第7戦 11月1日(日) 18:00 横浜スタジアム

10月26日(月)と10月30日(金)は移動日となっている。

日本シリーズは4勝先取制で行われるため、どちらかのチームが先に4勝した時点でシリーズは終了する。そのため、第5戦以降は勝敗状況によって開催されない場合がある。

ソフトバンク対DeNAはTVerで無料配信される？

SMBC日本シリーズ2026の福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、TVerで第1戦から第7戦まで全試合無料ライブ配信される。

TVerは会員登録やログイン不要で利用できるため、追加料金をかけずに日本シリーズを視聴したい場合に使いやすい。

項目 内容 配信サービス TVer 対象試合 第1戦～第7戦 料金 無料 会員登録 不要 対応端末 スマートフォン・タブレット・パソコン ダイジェスト 各試合終了後に無料配信

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。