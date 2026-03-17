DAZNがセンバツ高校野球を全試合ライブ配信！無料視聴方法まとめ

スポーツ配信チャンネル『DAZN(ダゾーン)』が、「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」を全試合無料ライブ配信する。

本記事では、センバツ高校野球の無料視聴方法を紹介する。

センバツ高校野球の開催スケジュールは？

2026年のセンバツ高校野球は、3月19日(木)から31日(火)にかけて阪神甲子園球場で開催。選考委員会で選出された32校が出場し、連日対戦する。なお、今大会から春夏の甲子園で初めて指名打者(DH)制が採用。組み合わせ抽選会は3月6日(金)に開催予定だ。

ラウンド 開催日 組み合わせ抽選会 3月6日(金) 1回戦 2026年3月19日(木)～24日(火) 2回戦 2026年3月24日(火)～26日(木) 準々決勝 2026年3月27日(金) 準決勝 2026年3月29日(日) 決勝 2026年3月31日(火)

センバツ高校野球はDAZNが全試合ライブ配信！

センバツ高校野球は、『DAZN』上で展開される「センバツLIVE!」にて全試合無料ライブ配信される。「センバツLIVE!」では、3月6日(金)の組み合わせ抽選会も中継予定だ。さらに、大会の各試合終了後には熱戦をコンパクトにまとめたダイジェスト動画と1試合を丸ごと振り返る見逃し動画も視聴可能となる。

なお、「センバツLIVE!」の共同展開は株式会社毎日新聞社(毎日新聞)と株式会社毎日放送(MBS)、DAZN Japan Investment合同会社(DAZN Japan)によるものとなっている。

その他、「センバツLIVE!」は『スポーツナビ』および『TVer』でも展開される。

センバツ高校野球の無料視聴方法

前述の通り、センバツ高校野球は『DAZN』でも全試合無料ライブ配信。『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などより快適な視聴が可能だ。

■「DAZN Freemium」の登録手順

DAZNではプロ野球も視聴可能！有料プランが今だけお得

DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーンを実施中！4月19日までの加入限定

(C)DAZN

広島主催試合を除くプロ野球のレギュラーシーズンが見られる『DAZN』。野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

プロ野球2026シーズン開幕に伴い、4月19日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。単月でプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可