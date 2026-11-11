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Amazonプライムで侍ジャパン戦をライブ配信！30日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

Amazonプライムビデオで侍ジャパンの試合を視聴する方法は？｜アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

Amazonプライムビデオ(アマプラ)で侍ジャパン(野球日本代表)の試合は見られる？アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のアマゾン視聴方法を紹介。

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Amazonプライムビデオがアジアプロ野球チャンピオンシップ2026を中継

侍ジャパン戦全試合配信！一部の試合は独占ライブ

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野球日本代表(侍ジャパン)は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

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本記事では、Amazonプライムビデオで侍ジャパンの試合を視聴する方法や料金、対応デバイスを紹介する。

Amazonプライムビデオで侍ジャパンのどの試合を見られる？

Amazonプライムビデオ』では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパン予選全3試合と、決勝・3位決定戦をライブ配信する。初戦のチャイニーズ・タイペイ(台湾)戦は独占ライブ配信だ。

配信は各試合の開始30分前から始まる。決勝・3位決定戦は日本が出場しない場合も視聴できる。

試合日

対戦カード

配信開始時間

11/12(木)

チャイニーズ・タイペイ vs 日本

18:30～
試合開始19:00

11/13(金)

日本 vs 韓国

18:30～
試合開始19:00

11/14(土)

オーストラリア vs 日本

11:30～
試合開始12:00

11/15(日)

3位決定戦

10:30～
試合開始11:00

11/15(日)

決勝

18:30～
試合開始19:00

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Amazonプライムビデオで侍ジャパンの試合を視聴する手順

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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Amazonプライムビデオの料金は？無料体験は利用できる？

Amazonプライムビデオの侍ジャパン戦は、プライム会員なら追加料金なしで視聴可能だ。専用のスポーツチャンネルやペイ・パー・ビューの購入は必要ない。

Amazonプライムの月額料金は600円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験が用意されており、対象者は無料体験期間中も侍ジャパン戦を視聴できる。

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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Amazonプライムビデオの侍ジャパン戦はスマホ・テレビ・パソコンで見られる？

『Amazonプライムビデオ』はスマートフォン、タブレット、パソコン、対応テレビで視聴できる。利用する端末によって視聴方法が異なる。

端末

視聴方法

必要な準備

スマートフォン・タブレット

Prime Videoアプリ

アプリをインストールしてログイン

パソコン

Webブラウザ

Prime Videoにアクセスしてログイン

対応スマートテレビ・Fire TVなど

Prime Videoアプリ

アプリを起動し、アカウントを登録・ログイン

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