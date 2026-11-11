野球日本代表(侍ジャパン)は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

本記事では、Amazonプライムビデオで侍ジャパンの試合を視聴する方法や料金、対応デバイスを紹介する。

Amazonプライムビデオで侍ジャパンのどの試合を見られる？

『Amazonプライムビデオ』では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパン予選全3試合と、決勝・3位決定戦をライブ配信する。初戦のチャイニーズ・タイペイ(台湾)戦は独占ライブ配信だ。

配信は各試合の開始30分前から始まる。決勝・3位決定戦は日本が出場しない場合も視聴できる。

試合日 対戦カード 配信開始時間 11/12(木) チャイニーズ・タイペイ vs 日本 18:30～

試合開始19:00 11/13(金) 日本 vs 韓国 18:30～

試合開始19:00 11/14(土) オーストラリア vs 日本 11:30～

試合開始12:00 11/15(日) 3位決定戦 10:30～

試合開始11:00 11/15(日) 決勝 18:30～

試合開始19:00

Amazonプライムビデオで侍ジャパンの試合を視聴する手順

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

Amazonプライムビデオの料金は？無料体験は利用できる？

Amazonプライムビデオの侍ジャパン戦は、プライム会員なら追加料金なしで視聴可能だ。専用のスポーツチャンネルやペイ・パー・ビューの購入は必要ない。

Amazonプライムの月額料金は600円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験が用意されており、対象者は無料体験期間中も侍ジャパン戦を視聴できる。

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

Amazonプライムビデオの侍ジャパン戦はスマホ・テレビ・パソコンで見られる？

『Amazonプライムビデオ』はスマートフォン、タブレット、パソコン、対応テレビで視聴できる。利用する端末によって視聴方法が異なる。

端末 視聴方法 必要な準備 スマートフォン・タブレット Prime Videoアプリ アプリをインストールしてログイン パソコン Webブラウザ Prime Videoにアクセスしてログイン 対応スマートテレビ・Fire TVなど Prime Videoアプリ アプリを起動し、アカウントを登録・ログイン

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。