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DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーン実施中！4月14日まで限定
GOAL

プロ野球2025 全球団のテレビ放送/ネット配信局・視聴方法

2025シーズンのプロ野球中継はどこで見られる？セ・パ両リーグ12球団の放送局・配信予定、視聴方法を紹介。

DAZNの野球専用プラン

DAZN

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」
月々2,300円(税込)から登録可能！
※年間での契約、月ごとのお支払い(12ヶ月間合計27,600円)

月々

2,300円(税込)

公式サイトから登録

2025シーズンのプロ野球が、3月28日(金)に開幕を迎える。

【4月14日まで】DAZN BASEBALLが初月無料！オトクなキャンペーン実施中
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本記事では、全12球団の試合視聴方法、テレビ放送局、配信プラットフォームを紹介する。

セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料] 		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
フジテレビONE＋TWO衛星放送月額1,529円
※スカパー！基本料を含む		・ヤクルト主催試合
・西武主催試合

横浜DeNAベイスターズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料] 		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
J SPORTSオンデマンドネット月額1,980円
[U25割は990円]		・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」ネット月額2,178円・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
Amazon Prime Videoチャンネル「FOD」ネット月額976円・横浜主催試合
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
TBSチャンネル2衛星放送月額1,529円
※スカパー！基本料を含む		・横浜主催試合

阪神タイガース

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料] 		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
スカイA衛星放送月額1,529円
※スカパー！基本料を含む		・阪神主催試合
虎テレネット月額660円、年間6,800円・阪神主催試合
・一部の他球団主催試合

読売ジャイアンツ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料] 		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
日テレジータス衛星放送月額1,529円
※スカパー！基本料を含む		・巨人主催公式戦
GIANTS TVネット月額1,320円・巨人主催公式戦

広島東洋カープ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
J SPORTS衛星放送月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む		・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
J SPORTSオンデマンドネット月額1,980円
[U25割は990円]		・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」ネット月額2,178円・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継

中日ドラゴンズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
J SPORTS衛星放送月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む		・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
J SPORTSオンデマンドネット月額1,980円
[U25割は990円]		・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」ネット月額2,178円・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継

パ・リーグ

オリックス・バファローズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
J SPORTS衛星放送月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む		・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
ベースボールLIVEネット月額660円
[初回1カ月無料]		・パ・リーグ主催試合
Rakuten TVネット月額702円、年間5,602円・パ・リーグ主催試合

福岡ソフトバンクホークス

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
ベースボールLIVEネット月額660円
[初回1カ月無料]		・パ・リーグ主催試合
Rakuten TVネット月額702円、年間5,602円・パ・リーグ主催試合
スポーツライブ+衛星放送月額2,189円
※スカパー！基本料を含む		・福岡主催試合

埼玉西武ライオンズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
ベースボールLIVEネット月額660円
[初回1カ月無料]		・パ・リーグ主催試合
Rakuten TVネット月額702円、年間5,602円・パ・リーグ主催試合
フジテレビONE＋TWO衛星放送月額1,529円
※スカパー！基本料を含む		・ヤクルト主催試合
・西武主催試合

東北楽天ゴールデンイーグルス

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
J SPORTS衛星放送月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む		・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
ベースボールLIVEネット月額660円
[初回1カ月無料]		・パ・リーグ主催試合
Rakuten TVネット月額702円、年間5,602円・パ・リーグ主催試合

千葉ロッテマリーンズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
ベースボールLIVEネット月額660円
[初回1カ月無料]		・パ・リーグ主催試合
Rakuten TVネット月額702円、年間5,602円・パ・リーグ主催試合
日テレNEWS24衛星放送月額1,529円
※スカパー！基本料を含む		・ロッテ主催公式戦

北海道日本ハムファイターズ

放送/配信局形態料金(税込)コンテンツ
DAZNネット年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]		・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
スカパー！プロ野球セット衛星放送月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]		・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグTVネット月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]		・パ・リーグ主催試合
ベースボールLIVEネット月額660円
[初回1カ月無料]		・パ・リーグ主催試合
Rakuten TVネット月額702円、年間5,602円・パ・リーグ主催試合
GAORA SPORTS衛星放送月額1,749円
※スカパー！基本料を含む		・日ハム主催試合

【おすすめ視聴方法①】DAZN BASEBALL｜年間視聴ならお得

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DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2025年4月14日(月)まで実施している。

プロ野球2025シーズン開幕に伴い、4月14日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。この場合初月は0円で残りの11ヶ月間で合計25,300円の支払いとなる。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【4月14日まで】DAZN BASEBALLが初月無料！オトクなキャンペーン実施中
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【おすすめ視聴方法②】DAZN×DMMホーダイ｜単月契約ならお得

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DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可