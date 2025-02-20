2025シーズンのプロ野球が、3月28日(金)に開幕を迎える。
本記事では、全12球団の試合視聴方法、テレビ放送局、配信プラットフォームを紹介する。
セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|フジテレビONE＋TWO
|衛星放送
|月額1,529円
※スカパー！基本料を含む
|・ヤクルト主催試合
・西武主催試合
横浜DeNAベイスターズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|J SPORTSオンデマンド
|ネット
|月額1,980円
[U25割は990円]
|・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
|Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」
|ネット
|月額2,178円
|・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
|Amazon Prime Videoチャンネル「FOD」
|ネット
|月額976円
|・横浜主催試合
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|TBSチャンネル2
|衛星放送
|月額1,529円
※スカパー！基本料を含む
|・横浜主催試合
阪神タイガース
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|スカイA
|衛星放送
|月額1,529円
※スカパー！基本料を含む
|・阪神主催試合
|虎テレ
|ネット
|月額660円、年間6,800円
|・阪神主催試合
・一部の他球団主催試合
読売ジャイアンツ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|日テレジータス
|衛星放送
|月額1,529円
※スカパー！基本料を含む
|・巨人主催公式戦
|GIANTS TV
|ネット
|月額1,320円
|・巨人主催公式戦
広島東洋カープ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|J SPORTS
|衛星放送
|月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む
|・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
|J SPORTSオンデマンド
|ネット
|月額1,980円
[U25割は990円]
|・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
|Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」
|ネット
|月額2,178円
|・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
中日ドラゴンズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|J SPORTS
|衛星放送
|月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む
|・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
|J SPORTSオンデマンド
|ネット
|月額1,980円
[U25割は990円]
|・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
|Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」
|ネット
|月額2,178円
|・DeNA、広島、中日の主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
パ・リーグ
オリックス・バファローズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|J SPORTS
|衛星放送
|月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む
|・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|ベースボールLIVE
|ネット
|月額660円
[初回1カ月無料]
|・パ・リーグ主催試合
|Rakuten TV
|ネット
|月額702円、年間5,602円
|・パ・リーグ主催試合
福岡ソフトバンクホークス
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|ベースボールLIVE
|ネット
|月額660円
[初回1カ月無料]
|・パ・リーグ主催試合
|Rakuten TV
|ネット
|月額702円、年間5,602円
|・パ・リーグ主催試合
|スポーツライブ+
|衛星放送
|月額2,189円
※スカパー！基本料を含む
|・福岡主催試合
埼玉西武ライオンズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|ベースボールLIVE
|ネット
|月額660円
[初回1カ月無料]
|・パ・リーグ主催試合
|Rakuten TV
|ネット
|月額702円、年間5,602円
|・パ・リーグ主催試合
|フジテレビONE＋TWO
|衛星放送
|月額1,529円
※スカパー！基本料を含む
|・ヤクルト主催試合
・西武主催試合
東北楽天ゴールデンイーグルス
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|J SPORTS
|衛星放送
|月額2,944円(税込)
※スカパー！基本料を含む
|・オリックス、楽天、広島、中日主催試合
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|ベースボールLIVE
|ネット
|月額660円
[初回1カ月無料]
|・パ・リーグ主催試合
|Rakuten TV
|ネット
|月額702円、年間5,602円
|・パ・リーグ主催試合
千葉ロッテマリーンズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|ベースボールLIVE
|ネット
|月額660円
[初回1カ月無料]
|・パ・リーグ主催試合
|Rakuten TV
|ネット
|月額702円、年間5,602円
|・パ・リーグ主催試合
|日テレNEWS24
|衛星放送
|月額1,529円
※スカパー！基本料を含む
|・ロッテ主催公式戦
北海道日本ハムファイターズ
|放送/配信局
|形態
|料金(税込)
|コンテンツ
|DAZN
|ネット
|年間27,600円(月々2,300円)
[4/14(月)まで限定で初月無料]
|・広島以外の11球団主催試合(一部試合除く)
|スカパー！プロ野球セット
|衛星放送
|月額4,483円
※スカパー！基本料を含む
[U30初めて割適用なら4/30(水)まで限定で最初の2カ月1,500円/月]
|・全12球団公式戦全試合生中継
|パ・リーグTV
|ネット
|月額1,595円
[各球団ファンクラブ加入者は月額1,045円]
|・パ・リーグ主催試合
|ベースボールLIVE
|ネット
|月額660円
[初回1カ月無料]
|・パ・リーグ主催試合
|Rakuten TV
|ネット
|月額702円、年間5,602円
|・パ・リーグ主催試合
|GAORA SPORTS
|衛星放送
|月額1,749円
※スカパー！基本料を含む
|・日ハム主催試合
【おすすめ視聴方法①】DAZN BASEBALL｜年間視聴ならお得DAZN
DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2025年4月14日(月)まで実施している。
プロ野球2025シーズン開幕に伴い、4月14日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。この場合初月は0円で残りの11ヶ月間で合計25,300円の支払いとなる。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
【おすすめ視聴方法②】DAZN×DMMホーダイ｜単月契約ならお得
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可