プロ野球秋季キャンプ 全12球団のテレビ中継・視聴方法まとめ

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プロ野球の秋季キャンプは、若手選手の底上げや新戦力の見極め、来季に向けたチーム作りが進められる重要な期間となる。

本記事では、プロ野球12球団の秋季キャンプについて、テレビ中継・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球秋季キャンプ2026 全12球団の日程・開催場所

プロ野球12球団の秋季キャンプは、10月末から11月にかけて各地で実施される。

球団ごとに開催期間や休養日、キャンプ地が異なるため、現地観戦を予定している場合は事前にスケジュールを確認しておきたい。

セ・リーグ6球団

球団 日程 開催場所 読売ジャイアンツ 10月30日(金)～ ジャイアンツ球場などファーム施設 阪神タイガース 11月1日(日)～11月18日(水) 安芸タイガース球場（高知県安芸市） 中日ドラゴンズ 11月2日(月)～11月16日(月) 高知県立春野総合運動公園野球場、ナゴヤ球場 広島東洋カープ 11月5日(木)～11月21日(土) 天福球場（宮崎県日南市） 東京ヤクルトスワローズ 11月2日(月)～11月12日(木) 松山中央公園野球場（坊っちゃんスタジアム） 横浜DeNAベイスターズ 未発表 未発表

阪神は11月5日、9日、13日、中日は11月5日、9日、13日、広島は11月9日、13日、17日、ヤクルトは11月5日、9日が休養日となっている。

また、広島は11月17日～20日に湯布院リハビリキャンプも予定している。

パ・リーグ6球団

球団 日程 開催場所 北海道日本ハムファイターズ 10月30日(金)～11月8日(日)ほか エスコンフィールドHOKKAIDO、名護、国頭 福岡ソフトバンクホークス 10月31日(土)～11月18日(水) HAWKSベースボールパーク筑後、一部みずほPayPayドーム 千葉ロッテマリーンズ 10月30日(金)～11月15日(日) 都城運動公園コアラのマーチスタジアム（宮崎県） オリックス・バファローズ 11月1日(日)～11月18日(水) INOUE・東部スポーツパーク野球場（高知県高知市） 埼玉西武ライオンズ 10月31日(土)～11月17日(火)ほか 南郷スタジアム、ライオンズ トレーニングセンター、志太スタジアム 東北楽天ゴールデンイーグルス 未発表 未発表

日本ハムは、エスコンフィールドHOKKAIDOで10月30日～11月8日、沖縄では10月30日～11月2日に名護、11月4日～11日に国頭で実施する。

ソフトバンクは「ホークス筑後秋季練習2026」として開催。楽天は秋季キャンプの日程・開催場所は未発表だが、秋季練習を10月20日から実施している。

プロ野球秋季キャンプ2026のテレビ放送・ネット配信予定

秋季キャンプのテレビ中継・ネット配信は球団によって異なる。

セ・リーグ6球団

球団 テレビ放送 ネット配信 読売ジャイアンツ 未定 未定 阪神タイガース スカイA 未定 中日ドラゴンズ 未定 未定 広島東洋カープ 未定 未定 東京ヤクルトスワローズ 未定 未定 横浜DeNAベイスターズ 未定 未定

パ・リーグ6球団

球団 テレビ放送 ネット配信 北海道日本ハムファイターズ GAORA 未定 福岡ソフトバンクホークス 未定 未定 千葉ロッテマリーンズ 未定 未定 オリックス・バファローズ 未定 未定 埼玉西武ライオンズ フジテレビTWO 未定 東北楽天ゴールデンイーグルス 未定 未定

球団によって全日程が中継されるとは限らず、ライブ配信と録画放送で対象日が異なる場合もある。

視聴する際は、各球団の公式サイトや各放送・配信サービスの最新番組表を確認しておきたい。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

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（C）AbemaTV,Inc.

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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。