北中米ワールドカップ(W杯)2026・ラウンド32のブラジル代表vs日本代表は、『NHK BS』でも生中継される。

本記事では、『NHK BS』の視聴方法を紹介する。

NHK BSの視聴方法は？無料で見られる？

結論として、衛星放送『NHK BS』を視聴する際は受信料を支払っていることが前提となっている。それも地上波契約ではなく、衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)の受信料の支払いが必要だ。料金は、2カ月払いで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となる。

また、『NHK BS』はチャンネル名の通り、BS放送でのみ視聴することができる。また、「BSアンテナ」と「BSデジタル放送対応テレビまたはBSデジタルチューナー(BSデジタルチューナーが内蔵された録画機でも可)」が必要だ。

なお、各視聴環境がある限り、『NHK』の受信料契約の解除は受け付けられていない。

NHK BSのブラジルvs日本中継詳細

『NHK BS』では、ワールドカップ2026の試合を一部生中継。6月30日(火)午前2:00キックオフ予定のラウンド32、ブラジル代表vs日本代表も生中継の対象となる。中継番組では、本田圭佑氏が解説を担当予定だ。本田圭佑氏は『NHK BS』でのみブラジル戦の解説を担当するため、無料で視聴する手段はない。

ラウンド32 ブラジルvs日本｜NHK BSの生中継情報

開催日：2026年6月30日(火)

キックオフ時刻：午前2:00

放送時間：午前1:10～午前5:00

出演者：

【現地解説】本田圭佑、林陵平

【現地実況】小宮山晃義

【現地アナウンサー】西阪太志

【スタジオ解説】福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王

【スタジオアナウンサー】鳥海貴樹、浅田春奈

※すべて日本時間。

※試合日時・放送予定・出演者は変更となる場合があります。最新情報は大会およびNHK公式サイトよりご確認ください。

ブラジルvs日本 その他の視聴方法は？

日本とブラジルの一戦は、『NHK BS』以外に地上波『フジテレビ』とネット『DAZN』であれば無料でリアルタイム視聴することが可能だ。民放の『フジテレビ』はもとより、『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、ブラジル戦も追加料金なく誰でも視聴可能だ。

ブラジルvs日本の全放送・配信予定は以下の通り。

大会 ワールドカップ2026

ラウンド32 対戦カード ブラジル代表 vs 日本代表 キックオフ日時 6月30日(火)午前2:00

(日本時間) テレビ放送 フジテレビ

NHK BS

NHK BSP4K(録) ネット配信 DAZN

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