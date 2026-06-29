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Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
日本のW杯32強ブラジル戦は6/30(火)2:00開始！DAZNでも無料ライブ配信
Tsutomu Maeda

NHK BSを見る方法は？無料で視聴することはできる？｜ワールドカップ2026 日本代表

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

NHK BSのFIFAワールドカップ(W杯)2026、サッカー日本代表戦を見る方法は？本田圭佑解説試合を無料で視聴することはできる？料金や必要な環境を紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026・ラウンド32のブラジル代表vs日本代表は、『NHK BS』でも生中継される。

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本記事では、『NHK BS』の視聴方法を紹介する。

NHK BSの視聴方法は？無料で見られる？

結論として、衛星放送『NHK BS』を視聴する際は受信料を支払っていることが前提となっている。それも地上波契約ではなく、衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)の受信料の支払いが必要だ。料金は、2カ月払いで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となる。

また、『NHK BS』はチャンネル名の通り、BS放送でのみ視聴することができる。また、「BSアンテナ」と「BSデジタル放送対応テレビまたはBSデジタルチューナー(BSデジタルチューナーが内蔵された録画機でも可)」が必要だ。

なお、各視聴環境がある限り、『NHK』の受信料契約の解除は受け付けられていない。

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NHK BSのブラジルvs日本中継詳細

『NHK BS』では、ワールドカップ2026の試合を一部生中継。6月30日(火)午前2:00キックオフ予定のラウンド32、ブラジル代表vs日本代表も生中継の対象となる。中継番組では、本田圭佑氏が解説を担当予定だ。本田圭佑氏は『NHK BS』でのみブラジル戦の解説を担当するため、無料で視聴する手段はない。

ラウンド32 ブラジルvs日本｜NHK BSの生中継情報

  • 開催日：2026年6月30日(火)
  • キックオフ時刻：午前2:00
  • 放送時間：午前1:10～午前5:00
  • 出演者：
    【現地解説】本田圭佑、林陵平
    【現地実況】小宮山晃義
    【現地アナウンサー】西阪太志
    【スタジオ解説】福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王
    【スタジオアナウンサー】鳥海貴樹、浅田春奈

※すべて日本時間。
※試合日時・放送予定・出演者は変更となる場合があります。最新情報は大会およびNHK公式サイトよりご確認ください。

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ブラジルvs日本 その他の視聴方法は？

日本とブラジルの一戦は、『NHK BS』以外に地上波『フジテレビ』とネット『DAZN』であれば無料でリアルタイム視聴することが可能だ。民放の『フジテレビ』はもとより、『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、ブラジル戦も追加料金なく誰でも視聴可能だ。

ブラジルvs日本の全放送・配信予定は以下の通り。

大会ワールドカップ2026
ラウンド32
対戦カードブラジル代表 vs 日本代表
キックオフ日時6月30日(火)午前2:00
(日本時間)
テレビ放送フジテレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録)
ネット配信DAZN

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日本対ブラジルをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

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