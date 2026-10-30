Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』が、2026年12月3日(木)から世界独占配信される。韓国の作家ミン・ジヒョンによる同名小説を実写映画化した作品で、永野芽郁と木戸大聖が出演する。

本記事では、Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』がいつから配信されるのか、配信開始日や視聴方法、作品概要をまとめて紹介する。

Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』はいつから配信？

Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』は、2026年12月3日(木)からNetflixで世界独占配信される。

本作は、韓国の作家ミン・ジヒョンによる同名小説を実写映画化した作品。永野芽郁と木戸大聖が出演し、小林啓一が監督・脚本を務める。

項目 内容 作品名 僕の狂ったフェミ彼女 配信開始日 2026年12月3日(木) 配信サービス Netflix 配信形態 世界独占配信 原作 ミン・ジヒョン『僕の狂ったフェミ彼女』 監督・脚本 小林啓一 主な出演者 永野芽郁、木戸大聖

Netflixの独占配信作品となるため、視聴する場合はNetflixへの登録が必要となる。

Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』のあらすじ

木戸大聖演じる会社員・木村春樹は、大学時代に交際していた“彼女”から突然別れを告げられて以来、7年間にわたって彼女を忘れられずにいた。

そんな春樹はある日の仕事帰り、かつての恋人と偶然再会する。

しかし、7年ぶりに会った彼女は、春樹の記憶に残っていた姿から大きく変化。永野芽郁演じる“彼女”は「フェミニスト」となっており、恋愛や男女関係、社会に対して春樹とは異なる価値観を持っていた。

それでも彼女への思いを捨てきれない春樹は、復縁を目指して距離を縮めようとする。

惹かれ合いながらも簡単には理解し合えない元恋人同士が、価値観の違いに真正面から向き合っていくロマンスコメディだ。

『僕の狂ったフェミ彼女』の原作は？

Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』には原作があり、韓国の作家ミン・ジヒョンによる同名小説を実写化している。

映画版では永野芽郁が名前の明かされていない“彼女”役、木戸大聖が大学時代の元恋人・木村春樹役を担当する。

キャスト・スタッフ 役柄・担当 永野芽郁 “彼女”役 木戸大聖 木村春樹役 小林啓一 監督・脚本 ミン・ジヒョン 原作者

7年ぶりに再会した元恋人同士を中心に、恋愛だけでなく男女の価値観や社会に対する考え方の違いも描かれる作品となっている。

『僕の狂ったフェミ彼女』の視聴方法

『僕の狂ったフェミ彼女』は、2026年12月3日(木)からNetflixで世界独占配信される。

Netflixは定額制の動画配信サービスとなっており、登録後はスマートフォン、パソコン、タブレット、対応テレビなどから視聴できる。

映画の配信開始後はNetflix内で『僕の狂ったフェミ彼女』を検索し、作品ページから再生可能となる。

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