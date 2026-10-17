



動画配信サービス『Netflix(ネットフリックス)』は、LINE経由で加入することでお得に利用することができる。

本記事では、Netflixを実質無料で視聴する方法やLINE経由で登録した場合の特典を紹介する。

Netflixを無料で見る方法はある？

『Netflix』では無料トライアルを実施しておらず、映画やドラマ、アニメなどを視聴するには有料プランへの加入が必要だ。

一方、2026年2月から提供されている『LYPプレミアム with Netflix』では、初回登録者向けに月額料金1カ月分相当のPayPayポイントを還元するキャンペーンを実施している。『LYPプレミアム with Netflix』は、『Netflix』の各プランと同じ月額料金で、LINEのプレミアム特典と『Netflix』が利用できるセットプランだ。キャンペーンの条件を満たすと、選択したプラン料金の1カ月分に相当するPayPayポイントが後日付与されるため、実質的に1カ月分お得に利用できる。

※登録時に月額料金が無料になるキャンペーンではありません。

LINE経由でNetflixに登録するともらえる特典は？

『LYPプレミアム with Netflix』では、『Netflix』と『LYPプレミアム』の両方に初めて登録する方を対象に、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

還元されるポイントは登録したプランによって異なり、広告つきスタンダードなら890円相当、スタンダードなら1,590円相当、プレミアムなら2,290円相当となる。

なお、PayPayポイントは登録の2カ月後の中旬～下旬に付与される予定。2026年6月1日以降の登録者は、ポイント付与時まで『LYPプレミアム with Netflix』の会員であることが条件となっている。

プラン 月額料金(税込) PayPayポイント還元 広告つきスタンダード 890円 890円相当 スタンダード 1,590円 1,590円相当 プレミアム 2,290円 2,290円相当

実質1カ月無料キャンペーンの適用条件

キャンペーンの対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要がある。

NetflixとLYPプレミアムの両方に初めて登録する LYPプレミアム with Netflixの対象ページ から会員登録する 登録の翌月末までにNetflixの利用開始手続きを完了する Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントを連携する PayPayポイントが付与されるまで会員登録とアカウント連携を継続する

※過去にNetflixまたはLYPプレミアムを利用したことがある場合は対象外。

※PayPayポイントは出金・譲渡不可。利用条件あり。

※キャンペーンの終了日は未定。内容・適用条件が変更される場合があります。

NetflixにLINE経由で登録するメリットは？LYPプレミアムの特典

LY Corporation

『LYPプレミアム with Netflix』のメリットは、『Netflix』単体と同額で通常は別料金となる『LYPプレミアム』の特典も利用できる点にある。

『LYPプレミアム』の「スタンダードプラン」は月額650円(税込 ※アプリ登録の場合)。セットプランでは、追加料金なしで以下のLINE特典などを利用できる。

特典 内容 プレミアム送信取消 未読メッセージを相手に通知せず取り消せる LINEスタンプ 対象のスタンプ・絵文字・着せかえが使い放題 プレミアムバックアップ トーク履歴の写真・動画などをバックアップ LINEアルバム 動画や写真をオリジナル画質で保存・共有 サブプロフィール 相手に合わせてプロフィールを使い分け アプリアイコン 好きなデザインに変更 Yahoo!ショッピング 対象の支払い方法・条件でPayPayポイントが通常より+2%

LYPプレミアム with Netflixの登録方法は？

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。

※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。

※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。