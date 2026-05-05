Netflixをお得に見る方法は？LINE経由で実質1か月無料の仕組み・登録手順・注意点まとめ

動画配信サービス『Netflix』をお得に利用したいと考えているユーザーにとって、加入方法による特典の違いは見逃せないポイントとなる。通常は無料トライアルが用意されていないNetflixだが、特定の経路を利用することで実質的に無料で視聴できるケースも存在する。

本記事では、Netflixをお得に視聴する方法として、LINE経由の加入手順や仕組みについて紹介する。

LYPプレミアム with Netflixとは？

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの有料サービス「LYPプレミアム」と動画配信サービス「Netflix」をセットで利用できるパッケージプラン。1つの契約で両サービスをまとめて利用できるため、個別に加入するよりもコストパフォーマンスに優れる点が特徴だ。

LINEのプレミアム機能では、通知なし送信取消やスタンプ使い放題など日常利用の利便性を高める特典が充実。一方、Netflixでは映画・ドラマ・アニメ・オリジナル作品など幅広いコンテンツを見放題で楽しめる。

2026年2月5日から提供が開始されており、LINEとエンタメを同時に強化できる新たな選択肢として注目されている。特に初回登録特典を活用することで、実質的にお得に利用できる点も魅力となる。

項目 内容 サービス名 LYPプレミアム with Netflix 提供開始日 2026年2月5日 内容 LINEプレミアム機能＋Netflix見放題 主な特典(LINE) 送信取消・スタンプ使い放題・バックアップ機能など 主な特典(Netflix) 映画・ドラマ・アニメ・オリジナル作品見放題 特徴 セット契約でお得に利用可能

2026年5月のNetflixは何が見れる？

『Netflix』では2026年5月も、オリジナル作品から話題映画、アニメ、韓国ドラマまで幅広いジャンルのコンテンツが配信されている。大型シリーズの新作や人気作品の続編が揃い、ラインナップの充実度は引き続き高い水準を維持している。

5月は国内外の注目キャストが出演する新作が多数登場。磯村勇斗とオク・テギョンが共演する「ソウルメイト」や、『ストレンジャー・シングス』制作陣によるSFスリラー「ザ・ボローズ」など、ドラマ作品が中心に話題を集めている。

映画・ドキュメンタリーでは、ナダルの半生を描いた「ラファ」やアニメーション作品「プークーと魔法の植物」などが配信。さらに「ゴジラ-1.0」や「WIND BREAKER」などのヒット作品も見放題に加わっている。

アニメでは「地獄楽」や「炎炎ノ消防隊」の続編をはじめ、「呪術廻戦」「【推しの子】」など人気シリーズの新エピソードも順次配信。韓国ドラマも新作が充実しており、「素晴らしき新世界」などの最新作がラインナップされている。

このほか、「イカゲーム」「ウェンズデー」「ストレンジャー・シングス」などの定番作品も引き続き視聴可能。新作と過去ヒット作の両方を楽しめる構成となっている。

カテゴリー 主な作品 配信日 ドラマ ソウルメイト／ザ・ボローズ／自由研究には向かない殺人S2 5月中旬〜下旬 映画 プークーと魔法の植物／ゴジラ-1.0／WIND BREAKER 5月上旬〜 ドキュメンタリー ラファ 5月29日 アニメ 地獄楽2期／炎炎ノ消防隊／呪術廻戦／【推しの子】 順次配信 韓国ドラマ 素晴らしき新世界／ワンダーフールズ 5月配信 人気作品 イカゲーム／ウェンズデー／ストレンジャー・シングス 常時配信

LYPプレミアム with Netflixの料金・プランは？

LY Corporation

『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金(※非キャンペーン時)は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴は以下の通り。

広告つきスタンダード 月額料金(税込)：890円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴可能作品：一部制限あり 広告：あり

スタンダード 月額料金(税込)：1,590円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴可能作品：無制限 広告：なし

プレミアム 月額料金(税込)：2,290円 画質：UHD 4K + HDR 同時視聴：4台 ダウンロード：6台 視聴可能作品：無制限 広告：なし



LYPプレミアム特典：すべてのプランで利用可能

参考：単体料金 Netflix(単体)：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円 LYPプレミアム(単体)：650円



※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



LYPプレミアム with Netflix初回登録で実質1カ月無料！

LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方は、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

付与されるPayPayポイントの額は、初めてご登録されたプランによって異なる。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

※過去にすでにLYPプレミアムまたはNetflixの会員登録をされていた場合はキャンペーンの対象外

プラン PayPayポイント付与額 LYPプレミアム with Netflix 広告つきスタンダード 890円相当付与 LYPプレミアム with Netflix スタンダード 1,590円相当付与 LYPプレミアム with Netflix プレミアム 2,290円相当付与

実質1カ月無料キャンペーンへの参加方法

①「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」の登録ボタンより会員登録

公式ページ以外から登録された場合は、付与対象外となるので必ず公式入会ページから登録を行おう。なお、PayPayポイント付与時まで会員登録を継続することが付与の条件となる。

②「Netflix」の利用開始手続きを行う

「LYPプレミアム with Netflix」の会員登録の翌月末までに、Netflixの利用開始手続きを完了する必要がある。利用開始手続きはLYPプレミアム with Netflix会員登録完了時や、「あなたのプレミアム特典」から行うことができる。

③Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携

Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの登録や、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携をする時期は、会員登録の前後どちらでも対象。 ただしPayPayポイント付与までにYahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携を解除された場合は付与の対象外となる。

LYPプレミアム with Netflixの登録方法は？

「LYPプレミアム with Netflix』の登録手順は現在の会員状況によって異なる。それぞれのシチュエーションの登録方法をまとめてみた。

なお、『LYPプレミアム with Netflix』は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能となるため、LINEのバージョンによっては登録および利用手順が滞る場合がある。加入する場合は、必ずApp StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートしよう。

パターン1：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【未登録】

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

パターン2：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【登録中】

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了 Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン3：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【未登録】

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LY Corporation

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LY Corporation

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

パターン4：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【登録中】

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

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