今大会では、当初対戦予定だったマフディー・ジャマリの負傷欠場により、18歳の無敗ファイターでNJKFバンタム級王者の永井雷智との対戦が決定。第9試合のコーメインイベントとして行われる。

本記事では、那須川龍心の試合の無料視聴について紹介する。

那須川龍心の試合はいつ？

U-NEXT

那須川龍心は、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。

対戦相手は、18歳の無敗ファイターでNJKFバンタム級王者の永井雷智。第9試合のコーメインイベントで激突する。

当初はマフディー・ジャマリとの対戦が予定されていたが、ジャマリの負傷欠場を受けて対戦カードが変更された。

項目 詳細 大会名 ONE SAMURAI 5 開催日 2026年11月18日(水) 対戦カード 那須川龍心 vs 永井雷智 会場 EBARA WAVEアリーナおおた(大田区総合体育館) 開場時間 16:00 第1試合開始 17:30予定 試合順 第9試合(コーメインイベント)

那須川龍心の試合はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信

11月18日(水)の那須川龍心vs永井雷智は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

地上波・BS・CSでのテレビ中継は予定されておらず、日本国内でリアルタイム観戦する場合はU-NEXTを利用することになる。

視聴サービス 放送・配信状況 U-NEXT 日本独占ライブ配信 地上波テレビ 放送予定なし BS・CS 放送予定なし PPVチケット 購入不要

U-NEXTでは、月額プランの見放題対象として「ONE SAMURAI 5」を配信。すでに月額プランに加入している場合は、追加料金なしで那須川龍心の試合を視聴できる。

また、初回31日間無料トライアルの対象者も、無料体験期間中に追加料金なしで大会を楽しめる。

那須川龍心の試合を追加料金なしで視聴する方法は？

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。