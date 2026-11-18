今大会では、当初対戦予定だったマフディー・ジャマリの負傷欠場により、18歳の無敗ファイターでNJKFバンタム級王者の永井雷智との対戦が決定。第9試合のコーメインイベントとして行われる。
本記事では、那須川龍心の試合の無料視聴について紹介する。
那須川龍心の試合はいつ？
那須川龍心は、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。
対戦相手は、18歳の無敗ファイターでNJKFバンタム級王者の永井雷智。第9試合のコーメインイベントで激突する。
当初はマフディー・ジャマリとの対戦が予定されていたが、ジャマリの負傷欠場を受けて対戦カードが変更された。
項目
詳細
大会名
ONE SAMURAI 5
開催日
2026年11月18日(水)
対戦カード
那須川龍心 vs 永井雷智
会場
EBARA WAVEアリーナおおた(大田区総合体育館)
開場時間
16:00
第1試合開始
17:30予定
試合順
第9試合(コーメインイベント)
那須川龍心の試合はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信
11月18日(水)の那須川龍心vs永井雷智は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。
地上波・BS・CSでのテレビ中継は予定されておらず、日本国内でリアルタイム観戦する場合はU-NEXTを利用することになる。
視聴サービス
放送・配信状況
日本独占ライブ配信
地上波テレビ
放送予定なし
BS・CS
放送予定なし
PPVチケット
購入不要
U-NEXTでは、月額プランの見放題対象として「ONE SAMURAI 5」を配信。すでに月額プランに加入している場合は、追加料金なしで那須川龍心の試合を視聴できる。
また、初回31日間無料トライアルの対象者も、無料体験期間中に追加料金なしで大会を楽しめる。
那須川龍心の試合を追加料金なしで視聴する方法は？
前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。