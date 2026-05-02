井上尚弥の試合をLeminoで視聴する方法は？見れないときの対処法まとめ

井上尚弥の試合を視聴する手段として、Leminoでの配信に注目が集まっている。世界戦を含むビッグマッチが独占配信されるケースも多く、確実に視聴するためには事前の準備が重要となる。

本記事では、井上尚弥の試合をLeminoで視聴する方法について紹介する。

井上尚弥の最新試合は5月2日(土)に開催！

井上尚弥の次戦は、2026年5月2日(土)に開催される。対戦カードは中谷潤人との世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで、日本ボクシング史においても屈指のビッグマッチとして注目を集めている。

試合の舞台は東京ドーム。大規模イベントとして実施され、興行全体は14時30分からスタート予定となっている。複数の注目カードが組まれる中で、井上の試合はメインイベントとして進行する見込みだ。

開始時間は15時前後が想定されているが、実際のゴング時間は当日の進行状況によって前後する可能性がある。メインカードであることから、イベント終盤に向けて行われる展開となる。

世界スーパーバンタム級の4団体統一王座をかけた一戦という点でも重要度は高く、2026年のボクシング界を象徴する試合の一つとして位置付けられる。

項目 内容 試合日程 2026年5月2日(土) 対戦カード 井上尚弥 vs 中谷潤人 会場 東京ドーム 開始時間 15:00前後(予定) イベント開始 14:30予定 試合形式 世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ

井上尚弥の試合はどこで見れる？

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は、動画配信サービス『Lemino』で独占ライブ配信される。地上波やBS・CSでのテレビ中継は行われず、視聴手段はネット配信に限定されている。

配信形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)を採用。料金は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格6,050円(税込)、5月2日(土)0:00以降は当日価格7,150円(税込)に設定されている。購入は『Lemino』公式サイトのほか、『チケットぴあ』『ローソンチケット』『イープラス』『WOWOW百貨店』『DAZN』などでも可能。ただし、DAZNは有料会員専用ページでの視聴に限られ、WOWOW百貨店も加入者限定となるなど条件があるため、シンプルに利用するなら『Lemino』からの購入が基本となる。

また、「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者は追加料金なしで視聴可能。生配信は2026年5月2日(土)14:30開始予定で、見逃し配信は同日から5月31日(日)23:59まで視聴できるスケジュールとなっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上尚弥の試合をLeminoで視聴する方法は？

株式会社NTTドコモ

現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

井上尚弥の試合をLeminoで見れないときの対処法は？

井上尚弥の試合をLeminoで視聴する際、「再生できない」「購入したのに見れない」といったトラブルが発生するケースがある。特にPPV配信では、事前準備や視聴環境の違いによって当日の視聴可否が左右されるため、原因ごとの対処が重要となる。

主な原因は通信環境、デバイスの互換性、ログインアカウントの不一致、決済エラーの4点に集約される。それぞれのポイントを事前に確認しておくことで、視聴トラブルの大半は回避可能だ。

通信面では回線速度の低下が最も多く、Wi-Fiの再接続やルーター再起動、画質設定の調整で改善するケースが多い。また、広告ブロック機能や非推奨ブラウザの利用も再生エラーの原因となるため注意が必要となる。

デバイス面では、対応OSやブラウザを使用しているかの確認に加え、アプリのアップデートや再インストールが有効。特にスマホアプリ以外の環境(LINE内ブラウザなど)からのアクセスはエラーが発生しやすい。

さらに、PPV購入時のdアカウントとログイン中のアカウントが異なるケースも多く、購入履歴に表示されない原因となる。プレイガイド経由で購入した場合は、ライブ視聴コードの入力を忘れないことが重要だ。

決済エラーについては、3Dセキュア未設定やカード認証エラーが主な原因となるため、別の決済方法への切り替えも視野に入れる必要がある。これらを確認しても解決しない場合は、サポート窓口への問い合わせが推奨される。

原因 主な内容 対処法 通信環境 回線不安定・読み込み停止 Wi-Fi再接続・ルーター再起動・画質を下げる デバイス・アプリ 非対応端末・古いバージョン アプリ更新・再起動・推奨ブラウザ使用 アカウント 別アカウントでログイン 購入したdアカウントでログイン確認 購入・コード 購入済みが表示されない 購入履歴確認・視聴コード入力 決済エラー カード認証・3Dセキュア未設定 カード設定見直し・別決済方法へ変更 その他 地域制限・VPN利用 日本国内回線でアクセス・VPN解除

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。