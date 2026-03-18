なでしこジャパンvs韓国を無料で見るには？女子アジアカップ2026の視聴方法・配信情報

なでしこジャパン(日本女子代表)が韓国女子代表と対戦する一戦は、AFC女子アジアカップ2026の準決勝として行われる注目カードだ。

本記事では、なでしこジャパン対韓国戦を無料で視聴できる方法について紹介する。

なでしこジャパン対韓国戦の日程は？

AFC女子アジアカップ2026の準決勝では、なでしこジャパン(日本女子代表)が韓国女子代表と対戦する。決勝進出を懸けた大一番となり、アジア屈指のライバル同士による日韓戦として大きな注目を集めている。

この試合は2026年3月18日(水)に開催され、日本時間18:00にキックオフ予定。開催地はオーストラリア・シドニーで、現地時間では20:00に試合開始となる。会場にはシドニーのスタジアム・オーストラリアが使用される予定だ。

なでしこジャパンにとってはアジア王者を目指すうえで重要な一戦となり、勝利すれば大会決勝へと進出する。

試合：なでしこジャパン vs 韓国女子代表

大会：AFC女子アジアカップ2026 準決勝

開催日：2026年3月18日(水)

キックオフ：日本時間18:00(現地時間20:00)

会場：スタジアム・オーストラリア(シドニー)

なでしこジャパン対韓国戦の無料視聴方法は？

AFC女子アジアカップ2026の準決勝、なでしこジャパン(日本女子代表)対韓国女子代表の一戦は、スポーツ配信サービス『DAZN』でライブ配信される予定だ。今大会はDAZNが全試合を配信しており、日本戦も同サービスで視聴できる。

現時点では地上波テレビやBS・CSなどのテレビ中継は予定されておらず、無料で試合映像を視聴できる公式配信は発表されていない。そのため、リアルタイムで試合を視聴する場合はDAZNの配信を利用する形となる見込みだ。

スマートフォンやPC、タブレット、スマートテレビなど幅広いデバイスに対応しているため、自宅はもちろん外出先でも試合をチェックできる。視聴方法を事前に確認しておくと安心だ。

※放送・配信情報は変更される可能性があるため、最新情報は公式発表を確認してください。

AFC女子アジアカップのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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