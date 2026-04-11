なでしこジャパンvsアメリカ代表を無料で視聴する方法は？ABEMA配信・見逃し視聴・テレビ放送の有無

世界トップレベル同士の対決なでしこジャパンvsアメリカ代表が4月に行われる。

本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表を無料で視聴する方法について紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の試合スケジュールは？

なでしこジャパン(日本女子代表)は、2026年4月にアメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨む。世界ランキング上位同士による強化試合として注目度の高いシリーズとなり、本大会に向けた重要なテストマッチの位置付けとなる。

今回の対戦はすべてアメリカ国内で開催され、日本時間では早朝から午前中にかけてキックオフを迎えるスケジュールとなっている。コンディション調整や戦術面の完成度が問われる中で、3試合を通じてどのようなパフォーマンスを見せるかが焦点だ。

初戦はカリフォルニア州サンノゼで行われ、続く第2戦はシアトル、最終戦はコロラド州で開催。いずれもアメリカ代表のホーム環境での戦いとなり、厳しい条件下での連戦となる。

試合 日程(日本時間) キックオフ 会場 第1戦 4月12日(日) 6:30 ペイパル・パーク(サンノゼ) 第2戦 4月15日(水) 11:00 ルーメン・フィールド(シアトル) 第3戦 4月18日(土) 10:00 ディックス・スポーティング・グッズ・パーク(コロラド)

なでしこジャパンvsアメリカ代表は無料で見れる？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表の3連戦は、無料で視聴できるかどうかに注目が集まる一戦だが、結論から言えば全試合無料での視聴が可能となっている。

本シリーズは配信サービス『ABEMA』にて独占無料生中継が決定しており、スマートフォンやPCはもちろん、対応テレビやストリーミング端末を利用することで大画面での観戦にも対応する。地上波やBSでの放送は予定されていないため、視聴はABEMAが唯一の選択肢となる。

また、リアルタイムでの視聴が難しい場合でも、各試合終了後には見逃し配信が用意されており、一定期間は無料で再視聴が可能。時間帯が早朝・午前となる今回の試合でも、後からゆっくりチェックできる環境が整っている。

項目 内容 配信サービス ABEMA(無料ライブ配信) 視聴方法 スマホ・PC・タブレット・対応テレビ・Fire TV Stickなど テレビ放送 なし(地上波・BSともに未実施) 見逃し配信(第1戦) 〜5月11日(月)23:59 見逃し配信(第2戦) 〜5月14日(木)23:59 見逃し配信(第3戦) 〜5月17日(日)23:59

アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

なでしこジャパンの関連情報