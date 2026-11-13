MMA2026のライブは何時から？ネットの視聴方法は？

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」が、開催される。

本記事では、MMA2026のライブ配信開始時間やネットの視聴方法について紹介する。

MMA2026のライブ配信は何時から？開始時間・開催日程

韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたって開催される。

会場は韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドーム。ライブ配信は両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする予定だ。

開催日 レッドカーペット 授賞式本編 11月14日(土) DAY1 17:00～ 18:00～ 11月15日(日) DAY2 17:00～ 18:00～

MMA2026のネット配信はどこで見られる？

MMA2026は、U-NEXTで日本独占ライブ配信される。

月額プランの見放題対象作品として配信されるため、U-NEXT会員は追加チケットの購入なしで視聴できる。

また、U-NEXTには初回31日間の無料トライアルが用意されており、対象者は無料体験期間中でもMMA2026のライブ配信を楽しめる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT ライブ配信日 2026年11月14日(土)・15日(日) レッドカーペット 両日17:00～ 授賞式本編 両日18:00～ 対応端末 スマホ・タブレット・PC・対応テレビ

なお、地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。YouTubeやTVer、Netflix、Amazonプライムビデオなどでも、日本向けの公式ライブ配信は実施されない。

MMA 2026のおすすめ視聴方法

『U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。