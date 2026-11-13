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2024 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 2 - Day 1Getty Images Entertainment
MMA 2026は『U-NEXT』で国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル
Aoi Fujimiya

MMA2026のライブは何時から？ネットの視聴方法は？

MMA2026のライブ配信は何時から？レッドカーペット・授賞式の開始時間・U-NEXTの視聴方法まとめ。

31日間無料トライアルあり
MMA2026 kv

U-NEXT

MMA2026 （The 18th Melon Music Awards）をU-NEXTでライブ配信！

ライブ配信：2026年11月14日（土）17:00〜
　　　　　　2026年11月15日（日）17:00〜 

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

期間内の解約なら追加費用なし

MMA2026をライブ配信

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」が、開催される。

MMA 2026は『U-NEXT』で国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル今すぐ視聴

本記事では、MMA2026のライブ配信開始時間やネットの視聴方法について紹介する。

MMA2026のライブ配信は何時から？開始時間・開催日程

韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたって開催される。

会場は韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドーム。ライブ配信は両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする予定だ。

開催日

レッドカーペット

授賞式本編

11月14日(土) DAY1

17:00～

18:00～

11月15日(日) DAY2

17:00～

18:00～

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MMA2026のネット配信はどこで見られる？

MMA2026は、U-NEXTで日本独占ライブ配信される。

月額プランの見放題対象作品として配信されるため、U-NEXT会員は追加チケットの購入なしで視聴できる。

また、U-NEXTには初回31日間の無料トライアルが用意されており、対象者は無料体験期間中でもMMA2026のライブ配信を楽しめる。

項目

内容

配信サービス

U-NEXT

ライブ配信日

2026年11月14日(土)・15日(日)

レッドカーペット

両日17:00～

授賞式本編

両日18:00～

対応端末

スマホ・タブレット・PC・対応テレビ

なお、地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。YouTubeやTVer、Netflix、Amazonプライムビデオなどでも、日本向けの公式ライブ配信は実施されない。

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MMA 2026のおすすめ視聴方法

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U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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