【10月29日】MLBワールドシリーズ第5戦の地上波中継・ネット配信予定

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MLBワールドシリーズ2026第5戦、タンパベイ・レイズ対ミルウォーキー・ブルワーズが、日本時間10月29日(木)に開催される。

本記事では、10月29日(木)に行われるMLBワールドシリーズ2026第5戦「レイズ対ブルワーズ」の試合開始時間について紹介する。

MLBワールドシリーズ2026第5戦の日程・試合開始時間

MLBワールドシリーズ2026第5戦は、日本時間10月29日(木)9:00に試合開始予定となっている。

対戦カードはミルウォーキー・ブルワーズ対タンパベイ・レイズ。会場はレイズの本拠地トロピカーナ・フィールドとなる。

ワールドシリーズは7試合制の4勝先取で行われるため、第4戦までにいずれかのチームが4勝した場合、第5戦は開催されない。

項目 内容 試合 ワールドシリーズ2026 第5戦 対戦カード ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ 日程 2026年10月29日(木) 試合開始時間 9:00 会場 トロピカーナ・フィールド 備考 第4戦までに優勝が決まらなかった場合のみ開催

MLBワールドシリーズ2026第5戦のテレビ放送予定

第5戦は、地上波での生中継予定はなく、NHK BSで9:00からライブ中継される予定となっている。

また、J SPORTSでは同日18:00から録画放送を実施する。

放送局 放送形態 放送予定 NHK総合 ハイライト ハイライト番組を放送予定 NHK BS 生中継 9:00～ J SPORTS 録画放送 18:00～ 地上波生中継 なし —

なお、J SPORTSはテレビでの録画放送となり、オンデマンドでのライブ配信は予定されていない。

MLBワールドシリーズ2026第5戦のネット配信予定

ネットでは、SPOTVチャンネル（Amazon）、SPOTV NOW、Lemino（SPOTVパック）、MLB.tv（Amazon）で第5戦をライブ視聴できる。

配信サービス 配信内容 特徴 SPOTVチャンネル（Amazon） ライブ配信 9:00～。Prime Video内で視聴可能 SPOTV NOW ライブ配信 9:00～。日本語実況・英語実況の2枠 Lemino（SPOTVパック） ライブ配信 SPOTV NOW ポストシーズンパッケージで配信 MLB.tv（Amazon） ライブ配信 MLB.tvで視聴可能

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