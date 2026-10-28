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World Series: Milwaukee Brewers v Tampa Bay Rays - Game FourGetty Images Sport
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Aoi Fujimiya

【10月29日】MLBワールドシリーズ第5戦の地上波中継・ネット配信予定

【10月29日】MLBワールドシリーズ第5戦は何時から？レイズ対ブルワーズの地上波テレビ放送・NHK BS・ネット配信・無料視聴方法まとめ。

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MLBワールドシリーズ2026第5戦、タンパベイ・レイズ対ミルウォーキー・ブルワーズが、日本時間10月29日(木)に開催される。

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本記事では、10月29日(木)に行われるMLBワールドシリーズ2026第5戦「レイズ対ブルワーズ」の試合開始時間について紹介する。

MLBワールドシリーズ2026第5戦の日程・試合開始時間

MLBワールドシリーズ2026第5戦は、日本時間10月29日(木)9:00に試合開始予定となっている。

対戦カードはミルウォーキー・ブルワーズ対タンパベイ・レイズ。会場はレイズの本拠地トロピカーナ・フィールドとなる。

ワールドシリーズは7試合制の4勝先取で行われるため、第4戦までにいずれかのチームが4勝した場合、第5戦は開催されない。

項目

内容

試合

ワールドシリーズ2026 第5戦

対戦カード

ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ

日程

2026年10月29日(木)

試合開始時間

9:00

会場

トロピカーナ・フィールド

備考

第4戦までに優勝が決まらなかった場合のみ開催

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MLBワールドシリーズ2026第5戦のテレビ放送予定

第5戦は、地上波での生中継予定はなく、NHK BSで9:00からライブ中継される予定となっている。

また、J SPORTSでは同日18:00から録画放送を実施する。

放送局

放送形態

放送予定

NHK総合

ハイライト

ハイライト番組を放送予定

NHK BS

生中継

9:00～

J SPORTS

録画放送

18:00～

地上波生中継

なし

なお、J SPORTSはテレビでの録画放送となり、オンデマンドでのライブ配信は予定されていない。

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MLBワールドシリーズ2026第5戦のネット配信予定

ネットでは、SPOTVチャンネル（Amazon）SPOTV NOWLemino（SPOTVパック）MLB.tv（Amazon）で第5戦をライブ視聴できる。

配信サービス

配信内容

特徴

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9:00～。Prime Video内で視聴可能

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