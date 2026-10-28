【10月29日】MLBワールドシリーズ第5戦の地上波中継・ネット配信予定

MLBワールドシリーズ2026第5戦、タンパベイ・レイズ対ミルウォーキー・ブルワーズが、日本時間10月29日(木)に開催される。
本記事では、10月29日(木)に行われるMLBワールドシリーズ2026第5戦「レイズ対ブルワーズ」の試合開始時間について紹介する。
MLBワールドシリーズ2026第5戦の日程・試合開始時間
MLBワールドシリーズ2026第5戦は、日本時間10月29日(木)9:00に試合開始予定となっている。
対戦カードはミルウォーキー・ブルワーズ対タンパベイ・レイズ。会場はレイズの本拠地トロピカーナ・フィールドとなる。
ワールドシリーズは7試合制の4勝先取で行われるため、第4戦までにいずれかのチームが4勝した場合、第5戦は開催されない。
項目
内容
試合
ワールドシリーズ2026 第5戦
対戦カード
ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ
日程
2026年10月29日(木)
試合開始時間
9:00
会場
トロピカーナ・フィールド
備考
第4戦までに優勝が決まらなかった場合のみ開催
MLBワールドシリーズ2026第5戦のテレビ放送予定
第5戦は、地上波での生中継予定はなく、NHK BSで9:00からライブ中継される予定となっている。
また、J SPORTSでは同日18:00から録画放送を実施する。
放送局
放送形態
放送予定
NHK総合
ハイライト
ハイライト番組を放送予定
NHK BS
生中継
9:00～
録画放送
18:00～
地上波生中継
なし
—
なお、J SPORTSはテレビでの録画放送となり、オンデマンドでのライブ配信は予定されていない。
MLBワールドシリーズ2026第5戦のネット配信予定
ネットでは、SPOTVチャンネル（Amazon）、SPOTV NOW、Lemino（SPOTVパック）、MLB.tv（Amazon）で第5戦をライブ視聴できる。
配信サービス
配信内容
特徴
ライブ配信
9:00～。Prime Video内で視聴可能
ライブ配信
9:00～。日本語実況・英語実況の2枠
ライブ配信
SPOTV NOW ポストシーズンパッケージで配信
ライブ配信
MLB.tvで視聴可能
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