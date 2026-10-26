【10月27日】MLBワールドシリーズ第3戦の地上波中継・ネット配信予定

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MLBワールドシリーズ2026の第3戦が、日本時間10月27日(火)に行われる。

本記事では、10月27日に開催されるMLBワールドシリーズ2026第3戦の試合時間について紹介する。

MLBワールドシリーズ2026 第3戦の日程

MLBワールドシリーズ2026第3戦は、10月27日(火)に開催される。

対戦カードはミルウォーキー・ブルワーズ対タンパベイ・レイズで、日本時間9:00にプレーボール予定となっている。

項目 内容 試合 ワールドシリーズ2026 第3戦 日程 2026年10月27日(火) 開始時間 9:00 対戦カード ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ

MLBワールドシリーズ2026 第3戦のテレビ放送予定

MLBワールドシリーズ2026第3戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対タンパベイ・レイズは、日本時間10月27日(火)9:00にプレーボール予定となっている。

テレビでは地上波での生中継予定はなく、NHK BSが9:00からライブ中継する。CSではJ SPORTS 3が同日18:00から録画放送を行う予定だ。

放送 放送局 放送時間 放送内容 地上波 なし — 生中継なし BS NHK BS 9:00～ 生中継 CS J SPORTS 3 18:00～23:00 録画放送

J SPORTS 3の録画放送では、森繁和氏が解説、節丸裕一氏が実況を担当する予定となっている。

なお、第3戦の会場はレイズの本拠地トロピカーナ・フィールド。現地時間では10月26日(月)20:00に試合開始予定となっている。

MLBワールドシリーズ2026 第3戦のネット配信予定は？

MLBワールドシリーズ2026第3戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対タンパベイ・レイズは、Amazonプライムビデオ内のSPOTVチャンネル、SPOTV NOW、Lemino、MLB.tvでライブ配信される。

試合開始は日本時間10月27日(火)9:00予定。TVerでは試合のライブ配信は行われず、関連コンテンツとしてハイライト動画のみ配信される。

配信サービス 配信内容 特徴 SPOTVチャンネル（Amazon） ライブ配信 9:00～。プライム会員なら追加料金なしで視聴可能 SPOTV NOW ライブ配信 9:00～。日本語実況・英語実況の2枠 Lemino（SPOTVパック） ライブ配信 SPOTV NOW ポストシーズンパッケージで視聴可能 MLB.tv（Amazon） ライブ配信 英語実況

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