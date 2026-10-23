無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入

MLBワールドシリーズ2026のミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズが、日本時間10月24日(土)から行われる。

本記事では、MLBワールドシリーズ2026の生中継・ライブ配信の視聴方法を紹介する。

MLBワールドシリーズ2026は生中継・ライブ配信される？

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』で全試合がライブ配信される。

その他、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』でも全試合をリアルタイムで視聴できる。

テレビでは『NHK総合』『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』で生中継を予定。一方、衛星放送『J SPORTS』は全試合同日18:00からの録画放送となるため、リアルタイム視聴には対応していない。

ワールドシリーズ2026を全試合リアルタイムで見るには？

MLBワールドシリーズ2026を全試合リアルタイムで見るなら、ネット配信サービスの利用がおすすめだ。

Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』は、プライム会員なら追加料金なしで全試合をライブ視聴できる。初めてAmazonプライムに登録する場合は30日間無料体験が利用可能だ。

『MLB.tv(Amazon)』は7日間無料トライアル、『SPOTV NOW』は第1戦の無料ライブ配信を実施。『Lemino』では3,000円(税込)の「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」で全試合を視聴できる。

チャンネル 中継試合 料金 SPOTVチャンネル(Amazon)

[プライム会員は追加料金なしで視聴可能！] 全試合ライブ配信 月額600円(税込)

初回30日間無料体験 MLB.tv(Amazon) 全試合ライブ配信 月額4,220円(税込)

初回7日間無料体験 SPOTV NOW 全試合ライブ配信 有料会員登録

第1戦は無料 Lemino(SPOTVパック) 全試合ライブ配信 3,000円(税込)

ポストシーズンパック

MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり！ワールドシリーズは全試合

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ワールドシリーズを全試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【SPOTV NOW】MLBワールドシリーズもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

LeminoのMLB特設ページ へアクセス 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ 購入ボタンをタップ dアカウントでログイン 支払い情報を入力 申し込み内容を確認して購入完了

MLBワールドシリーズ2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。