野杁正明vsリウ・メンヤンを無料で見る方法は？U-NEXT配信・見逃し視聴方法まとめ

野杁正明vsリウ・メンヤンは、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』のメインイベントとして行われる。野杁にとっては、過去に判定負けを喫したリウ・メンヤンとのリベンジマッチとなる注目の一戦だ。

本記事では、野杁正明vsリウ・メンヤンを無料で見る方法を紹介する。

野杁正明vsリウ・メンヤンはいつ？

野杁正明vsリウ・メンヤンは、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』で行われる予定だ。会場は東京都大田区のEBARA WAVE アリーナおおたで、同大会のメインイベントに組まれている。

この一戦は、8選手が出場する「ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント」の1回戦として実施される。トーナメント優勝者には、現ONEフェザー級キックボクシング世界王者スーパーボンへの挑戦権が与えられる予定だ。

また、野杁とリウ・メンヤンは2024年12月の『ONE Friday Fights 92』で対戦しており、その際はリウ・メンヤンが判定勝利を収めた。野杁にとっては、王座挑戦へ向けて前回敗れた相手にリベンジを狙う重要な一戦となる。

大会名：ONE SAMURAI 2

対戦カード：野杁正明 vs リウ・メンヤン

開催日：2026年8月8日(土)

会場：EBARA WAVE アリーナおおた(東京都大田区)

試合順：メインイベント(第10試合)

試合形式：ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント1回戦

配信開始時間：14:45予定

野杁正明vsリウ・メンヤンを無料で見る方法は？

野杁正明vsリウ・メンヤンを無料で視聴したい場合は、U-NEXTの「31日間無料トライアル」を利用する方法がある。『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTで独占ライブ配信される予定で、現時点で地上波や他の動画配信サービスでの放送・配信予定は確認されていない。

U-NEXTを初めて利用する場合、31日間無料トライアルに登録することで、月額料金をかけずに対象作品を視聴できる。野杁正明vsリウ・メンヤンが行われる『ONE SAMURAI 2』は見放題対象作品として配信されるため、追加のPPVチケット購入なしで視聴可能だ。

ライブ配信は2026年8月8日(土)14:45から開始予定。リアルタイムで視聴できない場合も、ライブ配信終了後に準備が整い次第、2026年9月26日(土)23:59まで見逃し配信を視聴できる。無料トライアル期間内に解約すれば、実質無料で視聴できる可能性がある。

項目 内容 視聴方法 U-NEXTの31日間無料トライアル 配信サービス U-NEXT 配信形態 独占ライブ配信 追加料金 PPVチケット購入不要 ライブ配信開始 2026年8月8日(土)14:45～予定 見逃し配信 ライブ配信終了後、準備完了次第～2026年9月26日(土)23:59まで

野杁正明選手の次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。