堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定は？無料視聴はある？

UFCファイトナイト・ラスベガス119で、堀口恭司とマネル・ケイプが激突する。世界最高峰の舞台でフライ級の上位戦線に挑む堀口にとって、今後のタイトル戦線を左右する重要な一戦だ。本記事では、堀口恭司vsマネル・ケイプの無料視聴について紹介する。
堀口恭司vsマネル・ケイプはどこで見られる？無料視聴は？
日本時間2026年6月21日(日)に行われる「UFCファイトナイト・ラスベガス119」の堀口恭司vsマネル・ケイプは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。
U-NEXTでは日本語実況・解説付きで大会をライブ配信予定。初回登録者を対象とした31日間の無料トライアルが適用される場合は、追加料金なしで堀口vsケイプを視聴できるため、無料視聴を重視する人に有力な選択肢となる。
一方、UFC公式サービスのUFC Fight Passでもライブ視聴が可能だ。過去のUFC大会や関連コンテンツを豊富に取り扱っているため、アーカイブを含めて継続的に格闘技を楽しみたい人に向いている。
地上波テレビやBS、CSでの放送予定はないため、日本国内から試合をリアルタイムで見る場合は、いずれかのインターネット配信サービスを利用する必要がある。
日本語の実況・解説や無料トライアルを利用したい場合はU-NEXT、UFCの過去大会も幅広く視聴したい場合はUFC Fight Passを選ぶとよいだろう。
|放送・配信サービス
|ライブ配信
|無料視聴
|特徴
|U-NEXT
|あり
|初回31日間無料トライアルあり
|日本語実況・解説付きで配信予定
|UFC Fight Pass
|あり
|なし
|UFCの過去大会やアーカイブも視聴可能
|地上波・BS・CS
|なし
|－
|テレビ放送の予定なし
堀口恭司vsマネル・ケイプはいつ？大会日程・開始時間を紹介
堀口恭司とマネル・ケイプによるフライ級マッチは、日本時間2026年6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」で実施される。
大会は『U-NEXT』で日本時間6時頃から配信開始予定。プレリムは7時頃、メインカードは10時頃のスタートが見込まれている。
堀口vsケイプは大会のメインイベントに組まれており、5分5ラウンドで争われる。前の試合展開によって開始時刻が前後する可能性があるため、早めに視聴準備を整えておきたい。
|大会情報
|詳細
|大会名
|UFCファイトナイト・ラスベガス119
|メインイベント
|堀口恭司 vs マネル・ケイプ
|開催日
|2026年6月21日(日)
|配信開始予定
|日本時間6:00頃
|プレリム開始予定
|日本時間7:00頃
|メインカード開始予定
|日本時間10:00頃
|試合形式
|フライ級・5分5ラウンド
【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119｜おすすめ視聴方法まとめ
前述の通り、堀口恭司の出場するUFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFCファイトナイト・ラスベガス119を視聴するだけ
※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。