ホロライブプロダクション傘下の「hololive DEV_IS」に所属する人気VTuber「綺々羅々ヴィヴィ(FLOW GLOW)」が、プレミアリーグの注目試合を同時視聴する。

本記事では、綺々羅々ヴィヴィ同時視聴の対象試合や配信サービス『U-NEXT』のお得な加入方法を紹介する。

綺々羅々ヴィヴィが同時視聴するのはどんな試合？

綺々羅々ヴィヴィが同時視聴する試合は、プレミアリーグ第33節のマンチェスター・シティvsアーセナルだ。2025-26シーズンの全38試合中、32試合を消化したアーセナルは勝ち点70で首位、31試合を消化したマンチェスター・Cは勝ち点64で2位につけており、この直接対決は優勝に大きな影響を与える“天王山”になると目されている。

マンチェスター・Cが勝利した場合、両チームが残りの試合で全勝すると勝ち点で並ぶこととなり、最終節終了時点で得失点差勝負に。一方、アーセナルが勝利した場合、両チームが残りのリーグ戦すべてに勝利したとしても、アーセナルが勝ち点で上回ることとなる。

3位のマンチェスター・ユナイテッド＆アストン・ヴィラが32試合消化時点で勝ち点55で並んでいることから、優勝争いはほぼアーセナルとマンチェスター・Cの一騎打ちの構図となっていることも、今回の試合が高い注目度を誇る理由の一つだ。

その一戦は、日本時間2026年4月20日(月)午前0:30にマンチェスター・Cの本拠地エティハド・スタジアムでキックオフを迎える。

綺々羅々ヴィヴィ 同時視聴試合情報

※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新の配信状況はU-NEXTおよび大会公式サイトよりご確認ください。

綺々羅々ヴィヴィ同時視聴のやり方は？

綺々羅々ヴィヴィのプレミアリーグ同時視聴は、『U-NEXT』でのみ試合映像が流され、YouTubeチャンネル『Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW』で綺々羅々ヴィヴィの反応やコメントが楽しめる形式となる。

つまり、同時視聴をするためには、『U-NEXT』の試合映像とYouTubeの綺々羅々ヴィヴィ配信ページを同時に視聴している必要がある。

そして、『U-NEXT』のプレミアリーグ中継は映画やドラマ・アニメなどが見られる通常の「月額プラン」ではなく、サッカーに特化したプラン「サッカーパック」でのみ提供。月額プランに加入している方も、新たに「サッカーパック」への加入が必要な点には注意したい。

なお、『U-NEXT』登録後はログインして番組名「第33節 マンチェスター・C v アーセナル 4/20 [プレミアリーグ]」と検索することで同時視聴の対象試合を開くことができる。キックオフ時刻は4月20日(月)0:30だが、番組は30分前の4月20日(月)0:00から開始。実況を西岡明彦氏、解説を元日本代表の戸田和幸氏が務める。

綺々羅々ヴィヴィ同時視聴方法

U-NEXTサッカーパックの料金・お得な加入手順は？

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『U-NEXT』の「サッカーパック」は月額2,600円(税込)で提供されているが、「月額プラン(31日間無料体験あり)」とセット加入することで初月最安値1,400円(税込)まで費用を抑えることができる。

『U-NEXT』では、公式サイトの「サッカーパック」特設ページ（こちらのページ）から、「無料トライアル」に登録すると、通常600円分のポイント付与のところ1,200円分のポイントをプレゼント！

このポイントは「月額プラン」の支払いに充当することはできないが、「サッカーパック」であれば充当可能。これにより、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。ただし「月額プラン」の31日間無料トライアルは初回登録者にのみ適用される。

さらに、「月額プラン」は無料トライアル期間中でもいつでも解約可能。今回の同時視聴を目的に加入する場合、セット加入が圧倒的にお得だ。以下の手順からの加入すると「サッカーパック」単体加入よりも1,200円安くなる。

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U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。