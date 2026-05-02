中谷潤人の試合がLeminoで見れないときの対処法は？

2026年5月2日(土)に開催される中谷潤人と井上尚弥の試合はLeminoで独占配信される。

本記事では、中谷潤人の試合をLeminoで視聴する方法について紹介する。

中谷潤人の試合はいつ行われる？

中谷潤人の次戦は、2026年5月2日(土)に実施される。対戦相手は井上尚弥で、世界スーパーバンタム級4団体タイトルをかけたビッグマッチとして開催される一戦だ。

会場は東京ドーム。大型興行「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインカードとして組まれており、イベント全体は14時30分からスタート予定となっている。

試合開始の目安は15時前後とされているが、複数カードが組まれているため、実際のゴング時間は当日の進行によって変動する可能性がある。メインイベントとして終盤に行われる見込みだ。

中谷にとっては階級を上げて臨む重要な一戦となり、世界トップ戦線における立ち位置を左右する試合として大きな注目が集まっている。

試合日程：2026年5月2日(土)

対戦カード：中谷潤人 vs 井上尚弥

会場：東京ドーム

開始時間：15:00前後(予定)

イベント開始：14:30予定

試合形式：世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ

中谷潤人の試合の中継予定

中谷潤人が出場する「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は、動画配信サービス『Lemino』による独占ライブ配信が実施される。テレビでの地上波・BS・CS放送は行われず、視聴方法はインターネット配信のみとなる。

配信はPPV(ペイ・パー・ビュー)形式で提供され、2026年5月1日(金)23:59までは事前価格6,050円(税込)、5月2日(土)0:00以降は当日価格7,150円(税込)に切り替わる。購入は『Lemino』を中心に、『チケットぴあ』『ローソンチケット』『イープラス』『WOWOW百貨店』『DAZN』でも取り扱いがあるが、視聴条件や利用制限を踏まえると公式サイトからの購入が基本となる。

また、ドコモの対象プラン契約者は追加料金なしで視聴可能。ライブ配信は2026年5月2日(土)14:30開始予定で、見逃し配信は同日から5月31日(日)23:59まで対応している。

項目 内容 配信サービス Lemino(独占配信) 配信形式 PPV(ペイ・パー・ビュー) 事前価格 6,050円(税込) 当日価格 7,150円(税込) 販売場所 Lemino / チケットぴあ / ローソンチケット / イープラス / WOWOW百貨店 / DAZN 配信開始 2026年5月2日(土)14:30予定 見逃し配信 2026年5月31日(日)23:59まで テレビ放送 なし

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで適用

※WOWOW百貨店は加入者限定、DAZNは有料会員専用ページでの視聴に限られる

※別途手数料が発生する場合あり

中谷潤人の試合をLeminoで視聴する方法は？

会場での観戦が難しい場合でも、中谷潤人の試合はオンラインで視聴可能となっている。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は、動画配信サービス『Lemino』でライブ配信が行われる。

配信形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)。料金は事前購入が6,050円(税込)、当日購入が7,150円(税込)に設定されている。なお、「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」契約者は特典対象となり、追加料金なしで視聴できる。

チケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00から5月10日(日)23:59まで。試合終了後も見逃し配信が用意されており、2026年5月31日(日)23:59まで視聴可能となっている。

購入手順はシンプルで、特設ページにアクセス後、ログインと決済を行うことで完了する。Leminoを利用する場合はdアカウントでのログインが必要となる。

中谷潤人の試合をLeminoで見れないときの対処法は？

中谷潤人の試合をLeminoで視聴する際、「映像が再生されない」「購入済みなのに視聴できない」といったトラブルが発生することがある。PPV配信では環境や設定によって視聴可否が左右されるため、事前に原因を把握しておくことが重要となる。

主なトラブルの要因は、通信状態・利用端末・ログイン情報・決済状況の4つに分けられる。いずれも基本的な確認と設定の見直しで解消できるケースが多く、事前チェックが視聴トラブル回避につながる。

通信面では回線の不安定さが影響しやすく、接続環境の見直しや画質設定の変更で改善することがある。また、ブラウザの拡張機能や非対応環境からのアクセスも再生エラーの原因となる。

端末やアプリに関しては、対応機種やOSの確認に加え、最新バージョンへのアップデートや再起動が有効。特にアプリ以外の外部ブラウザ経由でのアクセスはエラーが発生しやすい傾向にある。

さらに、PPV購入時と異なるdアカウントでログインしている場合、購入情報が反映されず視聴できないケースがある。プレイガイドで購入した場合は、視聴コードの登録も忘れずに行う必要がある。

決済に関するトラブルでは、カード認証エラーやセキュリティ設定未対応が原因となることが多く、別の支払い方法への変更で解決するケースもある。これらを確認しても改善しない場合は、公式サポートの利用が推奨される。

トラブル要因 状況 対処方法 通信環境 読み込み停止・映像が途切れる 回線切替・ルーター再起動・画質調整 端末・アプリ 非対応・動作不良 アップデート・再起動・推奨環境で視聴 アカウント 購入情報が表示されない 正しいdアカウントで再ログイン 購入関連 視聴権限が反映されない 購入履歴確認・視聴コード登録 決済トラブル 支払いエラー カード設定確認・別決済手段を利用 アクセス制限 地域・VPN制限 国内回線で接続・VPN解除

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。