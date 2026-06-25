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Koki Ogawa Ayari Yasin(C)Getty Images
【6月26日8時キックオフ】日本vsスウェーデンはDAZNでもライブ配信！7/20までお得な割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

日本対スウェーデンを無料で見る方法は？ワールドカップ2026第3戦の視聴方法

ワールドカップ
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日本 対 スウェーデン

【ワールドカップ2026グループF最終節】日本代表vsスウェーデン代表を無料で見る方法は？地上波テレビ放送・DAZN・NHK ONE配信情報。

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日本のグループステージ最終戦となるスウェーデン戦が、日本時間6月26日(金)に行われる。

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本記事では、日本対スウェーデンを無料で見る方法について紹介する。

日本対スウェーデン戦を無料で見るには？放送・配信予定

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、テレビとインターネットの両方で無料視聴できる。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。

ネットでは、DAZNが日本代表戦を無料ライブ配信する。有料プランへの加入は必要なく、メールアドレスなどを使って無料アカウントを作成すれば、スマートフォンやPC、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。

また、NHK ONEでもNHK総合の放送を同時配信し、試合終了後には見逃し配信も行われる。ただし、すべての機能を利用するにはNHKの受信契約情報を登録する必要がある。

テレビではNHK総合が全国生中継を実施。番組はキックオフ30分前となる午前7:30から放送されるため、地上波を視聴できる環境であれば追加料金なしで観戦できる。

  • DAZN：無料アカウント登録でライブ配信を視聴可能
  • NHK ONE：NHK総合の同時配信・見逃し配信を実施
  • NHK総合：6月26日(金)午前7:30から地上波生中継

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日本対スウェーデン戦の実況・解説は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表では、NHKとDAZNでそれぞれ異なる実況・解説陣が中継を担当する。

NHK総合とNHK BSプレミアム4Kでは、本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏が現地解説を担当。現地実況は曽根優アナウンサーが務める。NHK ONEでもNHK総合と同じ実況・解説で視聴できる。

DAZNでは、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を担当し、実況は野村明弘氏が務める。DAZNは日本代表戦を無料ライブ配信するため、無料アカウントを作成すれば追加料金なしで視聴可能だ。

  • NHK総合・NHK BSプレミアム4K・NHK ONE：現地解説 本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平／現地実況 曽根優
  • DAZN：解説 内田篤人、安田理大、久保裕也／実況 野村明弘

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日本対スウェーデンはいつ開催？試合日程・会場

FIFAワールドカップ2026の日本代表は、グループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00に開始予定だ。

舞台となるのは、アメリカ・ダラスにあるダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)。グループステージの行方を決める第3戦となるため、日本の決勝トーナメント進出や最終順位にも大きく関わる一戦となる。

項目試合情報
大会FIFAワールドカップ2026 グループF第3節
対戦カード日本代表 vs スウェーデン代表
キックオフ2026年6月26日(金)午前8:00(日本時間)
開催地アメリカ・ダラス
会場ダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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