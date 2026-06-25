日本のグループステージ最終戦となるスウェーデン戦が、日本時間6月26日(金)に行われる。
本記事では、日本対スウェーデンを無料で見る方法について紹介する。
日本対スウェーデン戦を無料で見るには？放送・配信予定
FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、テレビとインターネットの両方で無料視聴できる。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。
ネットでは、DAZNが日本代表戦を無料ライブ配信する。有料プランへの加入は必要なく、メールアドレスなどを使って無料アカウントを作成すれば、スマートフォンやPC、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。
また、NHK ONEでもNHK総合の放送を同時配信し、試合終了後には見逃し配信も行われる。ただし、すべての機能を利用するにはNHKの受信契約情報を登録する必要がある。
テレビではNHK総合が全国生中継を実施。番組はキックオフ30分前となる午前7:30から放送されるため、地上波を視聴できる環境であれば追加料金なしで観戦できる。
- DAZN：無料アカウント登録でライブ配信を視聴可能
- NHK ONE：NHK総合の同時配信・見逃し配信を実施
- NHK総合：6月26日(金)午前7:30から地上波生中継
日本対スウェーデン戦の実況・解説は？
FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表では、NHKとDAZNでそれぞれ異なる実況・解説陣が中継を担当する。
NHK総合とNHK BSプレミアム4Kでは、本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏が現地解説を担当。現地実況は曽根優アナウンサーが務める。NHK ONEでもNHK総合と同じ実況・解説で視聴できる。
DAZNでは、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を担当し、実況は野村明弘氏が務める。DAZNは日本代表戦を無料ライブ配信するため、無料アカウントを作成すれば追加料金なしで視聴可能だ。
- NHK総合・NHK BSプレミアム4K・NHK ONE：現地解説 本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平／現地実況 曽根優
- DAZN：解説 内田篤人、安田理大、久保裕也／実況 野村明弘
日本対スウェーデンはいつ開催？試合日程・会場
FIFAワールドカップ2026の日本代表は、グループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00に開始予定だ。
舞台となるのは、アメリカ・ダラスにあるダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)。グループステージの行方を決める第3戦となるため、日本の決勝トーナメント進出や最終順位にも大きく関わる一戦となる。
|項目
|試合情報
|大会
|FIFAワールドカップ2026 グループF第3節
|対戦カード
|日本代表 vs スウェーデン代表
|キックオフ
|2026年6月26日(金)午前8:00(日本時間)
|開催地
|アメリカ・ダラス
|会場
|ダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)
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