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Around Tokyo Olympics - Day 15Getty Images News
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信
Aoi Fujimiya

日本シリーズはスマホで見れる？視聴方法まとめ

日本シリーズ2026はスマホで見られる？無料視聴できる配信サービス・ライブ中継・見逃し視聴方法まとめ。

【第5戦を配信】
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ABEMA

10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ

プレミアム登録で広告なし
【第4戦を配信】
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Hulu

10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！

野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！

見放題作品多数
【第1・2・3・6・7戦を配信】
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U-NEXT

『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！

U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信

31日間無料トライアルが利用可能。

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SMBC日本シリーズ2026は、スマートフォンからでもライブ視聴できる。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、日本シリーズ2026をスマホで見る方法について紹介する。

日本シリーズ2026の日程・スマホ配信サービス一覧

SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

シリーズは4勝先取制で行われ、先に4勝したチームが日本一となる。そのため、第5戦以降はシリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。

スマートフォンでは、TVerを中心にU-NEXT、Hulu、ABEMAなどで各試合を視聴できる。

試合

日程

試合開始時間

会場

スマホ配信サービス

第1戦

10月24日(土)

18:30

横浜スタジアム

TVer / U-NEXT

第2戦

10月25日(日)

18:00

横浜スタジアム

TVer / U-NEXT

移動日

10月26日(月)

第3戦

10月27日(火)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

TVer / U-NEXT

第4戦

10月28日(水)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

TVer / Hulu

第5戦

10月29日(木)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

TVer / ABEMA

移動日

10月30日(金)

第6戦

10月31日(土)

18:30

横浜スタジアム

TVer / U-NEXT

第7戦

11月1日(日)

18:00

横浜スタジアム

TVer / U-NEXT

全試合をスマートフォンで追いたい場合は、TVerが第1戦から第7戦まで対応している。

一方、第1～3戦、第6・7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAでも視聴可能となっている。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026はスマホで見られる？

SMBC日本シリーズ2026は、スマートフォンのアプリやブラウザからライブ視聴できる。

最も手軽なのは、全試合を無料ライブ配信するTVer。会員登録やログインは不要で、アプリまたはブラウザから第1戦～第7戦を視聴できる。

そのほか、U-NEXT、ABEMA、Huluでも一部試合をスマートフォンからライブ視聴可能となっている。

配信サービス

対象試合

料金・特徴

TVer

第1戦～第7戦

完全無料・登録不要

U-NEXT

第1・2・3・6・7戦

31日間無料トライアルあり。CMなしの完全ノーカット配信

ABEMA

第5戦

会員登録不要で無料生中継

Hulu

第4戦

ライブ配信

スマホで無料視聴するならTVer

TVerでは、日本シリーズ2026の全試合を無料ライブ配信する。

スマートフォンにTVerアプリをインストールするか、ブラウザからアクセスすれば視聴可能。会員登録やログインも必要ない。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリやChromecastには対応していないため、スマートフォン、タブレット、パソコンでの視聴が基本となる。

U-NEXT・ABEMA・Huluでもスマホ視聴可能

U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦の最大5試合をライブ配信する。

地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合後のヒーローインタビューまで視聴できる。

ABEMAでは10月29日(木)の第5戦を会員登録不要で無料生中継。Huluでは10月28日(水)の第4戦をライブ配信する。

なお、ペナントレースやクライマックスシリーズを配信していたDAZN、パ・リーグTV、ベースボールLIVEでは、日本シリーズ2026の配信予定はない。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

nippon series 2026 u-nextU-NEXT

U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

dena softbank 20261029 abema（C）AbemaTV,Inc.

ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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