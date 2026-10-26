日本シリーズはスマホで見れる？視聴方法まとめ

SMBC日本シリーズ2026は、スマートフォンからでもライブ視聴できる。
本記事では、日本シリーズ2026をスマホで見る方法について紹介する。
日本シリーズ2026の日程・スマホ配信サービス一覧
SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。
シリーズは4勝先取制で行われ、先に4勝したチームが日本一となる。そのため、第5戦以降はシリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。
スマートフォンでは、TVerを中心にU-NEXT、Hulu、ABEMAなどで各試合を視聴できる。
試合
日程
試合開始時間
会場
スマホ配信サービス
第1戦
10月24日(土)
18:30
横浜スタジアム
TVer / U-NEXT
第2戦
10月25日(日)
18:00
横浜スタジアム
TVer / U-NEXT
移動日
10月26日(月)
—
—
—
第3戦
10月27日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
TVer / U-NEXT
第4戦
10月28日(水)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
TVer / Hulu
第5戦
10月29日(木)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
TVer / ABEMA
移動日
10月30日(金)
—
—
—
第6戦
10月31日(土)
18:30
横浜スタジアム
TVer / U-NEXT
第7戦
11月1日(日)
18:00
横浜スタジアム
TVer / U-NEXT
全試合をスマートフォンで追いたい場合は、TVerが第1戦から第7戦まで対応している。
一方、第1～3戦、第6・7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAでも視聴可能となっている。
日本シリーズ2026はスマホで見られる？
SMBC日本シリーズ2026は、スマートフォンのアプリやブラウザからライブ視聴できる。
最も手軽なのは、全試合を無料ライブ配信するTVer。会員登録やログインは不要で、アプリまたはブラウザから第1戦～第7戦を視聴できる。
そのほか、U-NEXT、ABEMA、Huluでも一部試合をスマートフォンからライブ視聴可能となっている。
配信サービス
対象試合
料金・特徴
TVer
第1戦～第7戦
完全無料・登録不要
第1・2・3・6・7戦
31日間無料トライアルあり。CMなしの完全ノーカット配信
第5戦
会員登録不要で無料生中継
第4戦
ライブ配信
スマホで無料視聴するならTVer
TVerでは、日本シリーズ2026の全試合を無料ライブ配信する。
スマートフォンにTVerアプリをインストールするか、ブラウザからアクセスすれば視聴可能。会員登録やログインも必要ない。
ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリやChromecastには対応していないため、スマートフォン、タブレット、パソコンでの視聴が基本となる。
U-NEXT・ABEMA・Huluでもスマホ視聴可能
U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦の最大5試合をライブ配信する。
地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合後のヒーローインタビューまで視聴できる。
ABEMAでは10月29日(木)の第5戦を会員登録不要で無料生中継。Huluでは10月28日(水)の第4戦をライブ配信する。
なお、ペナントレースやクライマックスシリーズを配信していたDAZN、パ・リーグTV、ベースボールLIVEでは、日本シリーズ2026の配信予定はない。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。