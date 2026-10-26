日本シリーズはスマホで見れる？視聴方法まとめ

【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴

SMBC日本シリーズ2026は、スマートフォンからでもライブ視聴できる。

本記事では、日本シリーズ2026をスマホで見る方法について紹介する。

日本シリーズ2026の日程・スマホ配信サービス一覧

SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

シリーズは4勝先取制で行われ、先に4勝したチームが日本一となる。そのため、第5戦以降はシリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。

スマートフォンでは、TVerを中心にU-NEXT、Hulu、ABEMAなどで各試合を視聴できる。

試合 日程 試合開始時間 会場 スマホ配信サービス 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム TVer / U-NEXT 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム TVer / U-NEXT 移動日 10月26日(月) — — — 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 TVer / U-NEXT 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 TVer / Hulu 第5戦 10月29日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 TVer / ABEMA 移動日 10月30日(金) — — — 第6戦 10月31日(土) 18:30 横浜スタジアム TVer / U-NEXT 第7戦 11月1日(日) 18:00 横浜スタジアム TVer / U-NEXT

全試合をスマートフォンで追いたい場合は、TVerが第1戦から第7戦まで対応している。

一方、第1～3戦、第6・7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAでも視聴可能となっている。

日本シリーズ2026はスマホで見られる？

SMBC日本シリーズ2026は、スマートフォンのアプリやブラウザからライブ視聴できる。

最も手軽なのは、全試合を無料ライブ配信するTVer。会員登録やログインは不要で、アプリまたはブラウザから第1戦～第7戦を視聴できる。

そのほか、U-NEXT、ABEMA、Huluでも一部試合をスマートフォンからライブ視聴可能となっている。

配信サービス 対象試合 料金・特徴 TVer 第1戦～第7戦 完全無料・登録不要 U-NEXT 第1・2・3・6・7戦 31日間無料トライアルあり。CMなしの完全ノーカット配信 ABEMA 第5戦 会員登録不要で無料生中継 Hulu 第4戦 ライブ配信

スマホで無料視聴するならTVer

TVerでは、日本シリーズ2026の全試合を無料ライブ配信する。

スマートフォンにTVerアプリをインストールするか、ブラウザからアクセスすれば視聴可能。会員登録やログインも必要ない。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリやChromecastには対応していないため、スマートフォン、タブレット、パソコンでの視聴が基本となる。

U-NEXT・ABEMA・Huluでもスマホ視聴可能

U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦の最大5試合をライブ配信する。

地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合後のヒーローインタビューまで視聴できる。

ABEMAでは10月29日(木)の第5戦を会員登録不要で無料生中継。Huluでは10月28日(水)の第4戦をライブ配信する。

なお、ペナントレースやクライマックスシリーズを配信していたDAZN、パ・リーグTV、ベースボールLIVEでは、日本シリーズ2026の配信予定はない。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。