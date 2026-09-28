男子バレー日本代表の第2戦を無料で見るには？カザフスタン戦のテレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は第2戦でカザフスタン代表と対戦する。
記事では、男子バレー日本代表のアジア大会第2戦の無料視聴について紹介する。
バレー男子日本代表の第2戦はいつ？試合日程・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は2026年9月28日(月)に第2戦へ臨む。
試合開始は19:20を予定しており、会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。
- 大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- ラウンド
男子バレーボール ファーストラウンド・グループA 第2戦
- 日程
2026年9月28日(月)
- 試合開始
19:20～
- 会場
岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
バレー男子日本代表の第2戦の対戦相手は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は第2戦でカザフスタン代表と対戦する。
日本はファーストラウンド・グループAを戦っており、カザフスタン戦は2026年9月28日(月)19:20に開始予定となっている。
項目
内容
試合
第2戦
対戦カード
日本 vs カザフスタン
日程
2026年9月28日(月)19:20～
バレー男子日本代表の第2戦を無料で見るには？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール第2戦、日本vsカザフスタンは、地上波TBS系列で9月28日(月)18:30～23:27の放送枠が予定されている。ただし、試合開始の19:20から生中継される予定ではなく、録画放送となる見込みだ。
TVerについては、TBS系列の地上波放送内容に準拠して配信される予定となっている。
一方、U-NEXTでは19:20から日本vsカザフスタンをライブ配信予定。試合をリアルタイムで視聴したい場合はU-NEXTでの視聴となる。
日本vsカザフスタンは見放題ライブ配信の対象となっており、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できるため、無料体験を利用してライブ視聴することも可能だ。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
18:30～23:27
録画放送予定
TVer
TBS放送時間に準拠
TBS系列の放送内容に準拠して配信予定
19:20～
ライブ配信・見逃し配信予定
バレー男子日本代表の第2戦のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。