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男子バレー第2戦は地上波なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

男子バレー日本代表の第2戦を無料で見るには？カザフスタン戦のテレビ放送・ネット配信予定まとめ

【9月28日】男子バレー日本代表の第2戦を無料視聴する方法は？カザフスタン戦の地上波テレビ放送・TVer・U-NEXT配信情報を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

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記事では、男子バレー日本代表のアジア大会第2戦の無料視聴について紹介する。

バレー男子日本代表の第2戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は2026年9月28日(月)に第2戦へ臨む。

試合開始は19:20を予定しており、会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

  • 大会
    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • ラウンド
    男子バレーボール ファーストラウンド・グループA 第2戦
  • 日程
    2026年9月28日(月)
  • 試合開始
    19:20～
  • 会場
    岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
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バレー男子日本代表の第2戦の対戦相手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

日本はファーストラウンド・グループAを戦っており、カザフスタン戦は2026年9月28日(月)19:20に開始予定となっている。

項目

内容

試合

第2戦

対戦カード

日本 vs カザフスタン

日程

2026年9月28日(月)19:20～

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バレー男子日本代表の第2戦を無料で見るには？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール第2戦、日本vsカザフスタンは、地上波TBS系列で9月28日(月)18:30～23:27の放送枠が予定されている。ただし、試合開始の19:20から生中継される予定ではなく、録画放送となる見込みだ。

TVerについては、TBS系列の地上波放送内容に準拠して配信される予定となっている。

一方、U-NEXTでは19:20から日本vsカザフスタンをライブ配信予定。試合をリアルタイムで視聴したい場合はU-NEXTでの視聴となる。

日本vsカザフスタンは見放題ライブ配信の対象となっており、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できるため、無料体験を利用してライブ視聴することも可能だ。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

18:30～23:27

録画放送予定

TVer

TBS放送時間に準拠

TBS系列の放送内容に準拠して配信予定

U-NEXT

19:20～

ライブ配信・見逃し配信予定

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バレー男子日本代表の第2戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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