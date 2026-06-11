北中米ワールドカップ(W杯)2026は、『NHK BSプレミアム4K』でも中継される。

本記事では、『NHK BSプレミアム4K』の視聴方法を紹介する。

NHK BSプレミアム4Kとは？

『NHK BSプレミアム4K』は、NHKが提供するBS衛星放送チャンネル。チャンネル名の通り、通常のハイビジョン(2K)の倍の4K画質で放送されるため、より美麗で臨場感にあふれた視聴体験をすることができる。

ワールドカップ2026においては、地上波『NHK』で生中継される33試合を同時生放送。大会全104試合を放送予定だが、大部分は録画放送予定となっている。

NHK BSプレミアム4Kの視聴方法は簡単？難しい？

『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

既に視聴環境が揃っている方であれば、受信環境を揃えるだけで視聴可能。ただし、これから視聴環境を整えるためには業者への依頼や工事が必要となる場合もあるため、ややハードルは高い。さらに、地上契約ではなく、衛星契約の受信料を支払う必要があり、視聴環境がある限りは支払い続けなければならない。

また、『NHK BSプレミアム4K』では高画質・高音質の放送を実現するために多くの情報を伝送する必要があり、アンテナのズレや降雨、受信設備の劣化など、電波の受信状況に左右されやすい。『NHK BS』や地上波『NHK』よりも不安定な場合があるため、ワールドカップなどライブコンテンツを視聴する方は事前にその他の視聴手段も確認しておくことをおすすめする。

NHK BSプレミアム4Kで日本代表戦は見られる？

『NHK BSプレミアム4K』では、グループステージ第1戦と第3戦を生中継。第2戦は試合日21:00からの録画放送予定となっている。その他、地上波『NHK (※NHK ONE同時配信)』や『日本テレビ』でも日本代表戦の生中継を予定。さらに、ネット『DAZN』は大会全104試合をライブ＆見逃し配信し、日本代表戦については全試合無料ライブ配信となる。

日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合の放送予定は、対戦カード決定後に発表される見込みだ。

試合日時 対戦カード 試合会場 BSP4K 生中継 6/15(月)5:00 オランダvs日本 ダラス・スタジアム

（アメリカ） 生中継 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN 6/21(日)13:00 チュニジアvs日本 エスタディオ・モンテレイ

（メキシコ） 録画放送

6/21(日)21:00～ 【テレビ】日本テレビ、NHK BS

【ネット】DAZN 6/26(金)8:00 日本vsスウェーデン ダラス・スタジアム

（アメリカ） 生中継 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

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2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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