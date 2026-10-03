あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v China - EAFF E-1 Men's Football ChampionshipGetty Images Sport
男子サッカー決勝・日韓戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

男子サッカー日韓戦の無料視聴方法は？TBS・U-NEXT・TVerの中継ある？

Asian Games
U-21日本
U-23韓国
U-23韓国 対 U-21日本

【アジア大会2026】男子サッカー日韓戦を無料で見る方法は？TBS・TVer・U-NEXTの中継情報まとめ。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

本記事では、アジア大会2026男子サッカー決勝・日本vs韓国の無料視聴方法について紹介する。

アジア大会男子サッカー決勝・日本vs韓国の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝では、日本代表と韓国代表が対戦する。

試合は2026年10月3日(土)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

U-21世代で大会に臨む日本は、準決勝でウズベキスタン代表を退けて決勝へ進出。2010年広州大会以来、16年ぶりとなる金メダル獲得を目指して韓国との一戦に臨む。

項目

詳細

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

試合

男子サッカー 決勝

開催日

2026年10月3日(土)

開始時間

19:30予定

対戦

日本 vs 韓国

会場

豊田スタジアム(愛知県豊田市)

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

男子サッカー日韓戦は無料で視聴できる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝、日本vs韓国は『TBS系列』『TVer』『U-NEXT』で放送・配信が予定されている。

TBS系列とTVerは無料で視聴可能。U-NEXTについても、初回登録時の31日間無料トライアルを利用することで、期間中は追加料金なしでライブ配信を視聴できる。

放送・配信サービス

放送・配信内容

無料視聴

TBS系列

10月3日(土)19:00～ 地上波生中継

無料

TVer

TBS系列に合わせて同時ライブ配信

無料

U-NEXT

ライブ配信・見逃し配信

31日間無料トライアル利用で追加料金なし

TBSで日本vs韓国を無料視聴できる？

『TBS系列』では、男子サッカー決勝の日本vs韓国を地上波全国ネットで生中継する予定となっている。

放送は10月3日(土)19:00から開始予定。試合は19:30キックオフ予定で、テレビがあれば特別な契約なしで無料視聴できる。

TVerで日本vs韓国を無料視聴する方法

『TVer』では、TBS系列の地上波生中継に合わせて同時ライブ配信が予定されている。

スマートフォンやPCなどから視聴でき、会員登録なしでリアルタイム配信を無料視聴することが可能だ。

U-NEXTで日本vs韓国を無料視聴できる？

U-NEXT』では、日本vs韓国のライブ配信と見逃し配信が実施される予定となっている。

U-NEXTには初回登録者向けの31日間無料トライアルが用意されており、トライアル期間中であれば追加料金なしで試合を視聴できる。

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー