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20240803 volleyball japan women(C)Getty images
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Aoi Fujimiya

バレー女子アジア大会 日本vsインドネシアの試合日程・中継予定・視聴方法まとめ

【アジア競技大会2026】バレー女子日本vsインドネシアの試合日程は？キックオフ時間・TBSテレビ放送・TVer・U-NEXT配信予定を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール予選ラウンド第2戦で、日本代表はインドネシア代表と対戦する。

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本記事では、バレー女子日本代表vsインドネシア代表の試合日程、中継予定について紹介する。

バレー女子アジア大会 日本vsインドネシアの試合日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール予選ラウンド・プールAで、日本代表はインドネシア代表と対戦する。

試合は2026年9月18日(金)19:20に開始予定。会場は小牧市スポーツ公園 総合体育館となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)

ラウンド

女子バレーボール 予選ラウンド・プールA

対戦カード

日本 vs インドネシア

日程

2026年9月18日(金)

試合開始

19:20

会場

小牧市スポーツ公園 総合体育館

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バレー女子アジア大会 日本vsインドネシアの中継予定は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール予選ラウンド・プールA、日本代表vsインドネシア代表は、2026年9月18日(金)19:20に試合開始予定だ。

この試合は、TBS系列で19:00から地上波生中継されるほか、TVerでも19:00から無料リアルタイム配信を実施予定。さらに、U-NEXTでも19:00からライブ配信され、見逃し配信にも対応する。

放送・配信はいずれも試合開始20分前の19:00からスタート予定となっている。

放送・配信サービス

開始時間

中継予定

TBS系列

19:00～

地上波生中継

TVer

19:00～

無料リアルタイム配信・スペシャルライブ

U-NEXT

19:00～

ライブ配信・見逃し配信

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バレーボール女子のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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