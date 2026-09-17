バレー女子アジア大会 日本vsインドネシアの試合日程・中継予定・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール予選ラウンド第2戦で、日本代表はインドネシア代表と対戦する。

本記事では、バレー女子日本代表vsインドネシア代表の試合日程、中継予定について紹介する。

バレー女子アジア大会 日本vsインドネシアの試合日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール予選ラウンド・プールAで、日本代表はインドネシア代表と対戦する。

試合は2026年9月18日(金)19:20に開始予定。会場は小牧市スポーツ公園 総合体育館となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋) ラウンド 女子バレーボール 予選ラウンド・プールA 対戦カード 日本 vs インドネシア 日程 2026年9月18日(金) 試合開始 19:20 会場 小牧市スポーツ公園 総合体育館

バレー女子アジア大会 日本vsインドネシアの中継予定は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール予選ラウンド・プールA、日本代表vsインドネシア代表は、2026年9月18日(金)19:20に試合開始予定だ。

この試合は、TBS系列で19:00から地上波生中継されるほか、TVerでも19:00から無料リアルタイム配信を実施予定。さらに、U-NEXTでも19:00からライブ配信され、見逃し配信にも対応する。

放送・配信はいずれも試合開始20分前の19:00からスタート予定となっている。

放送・配信サービス 開始時間 中継予定 TBS系列 19:00～ 地上波生中継 TVer 19:00～ 無料リアルタイム配信・スペシャルライブ U-NEXT 19:00～ ライブ配信・見逃し配信

バレーボール女子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。