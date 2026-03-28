サッカー日本代表はキリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表、スコットランド代表と対戦する。

本記事では、イングランド＆スコットランド戦の視聴方法を紹介する。

イングランド＆スコットランド戦の開催情報

2026年6月に開幕を迎える北中米ワールドカップ(W杯)に向けて強化を進める日本。3月末からはキリンワールドチャレンジ2026で海外遠征を行う。3月29日(日)にはグラスゴー(スコットランド)のハムデン・パークでスコットランド、4月1日(水)にはロンドン(イングランド)のウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する。

いずれも日本時間では未明にキックオフを予定。試合の開催情報は以下の通り。

開始日時 対戦カード 会場 3月29日(日)

午前2:00 スコットランド代表 vs 日本代表 ハムデン・パーク

（スコットランド／グラスゴー） 4月1日(水)

午前3:45 イングランド代表 vs 日本代表 ウェンブリー・スタジアム

（イングランド／ロンドン）

※すべて日本時間。

イングランド＆スコットランド戦のテレビ放送・ネット配信局

日本代表のイングランド戦とスコットランド戦は、いずれも地上波テレビ『NHK』で生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信を実施。また、ネット『U-NEXT』でもライブ・見逃し配信される。

地上波『NHK』は受信料さえ支払っていれば視聴可能。『U-NEXT』も「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」または「サッカーパック」のどちらに加入していても視聴することができる。

試合 チャンネル 形態 中継開始 スコットランド vs 日本

3/29(日)午前2:00- U-NEXT 月額プラン

(31日間無料トライアル期間を含む) ネット 午前1:30 サッカーパック NHK NHK総合 テレビ 午前1:50 NHK ONE ネット イングランド vs 日本

4/1(水)午前3:45- U-NEXT 月額プラン

(31日間無料トライアル期間を含む) ネット 午前3:15 サッカーパック NHK NHK Eテレ テレビ 午前3:30 NHK ONE ネット

※すべて日本時間。

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

イングランド＆スコットランド戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、イングランド＆スコットランド戦は地上波『NHK』でも視聴できるが、ネット『U-NEXT』でも視聴可能だ。配信開始時間がやや早めであることから、番組ではより詳細な事前情報や分析が伝えられるとみられる。

また、『U-NEXT』では2試合ともに元日本代表の中村俊輔氏、中山雅史氏、戸田和幸氏が解説を担当。特に中村俊輔氏は今シリーズが初の日本代表戦解説となる。

『U-NEXT』の中継は、プレミアリーグなどが見られる「サッカーパック」と、ドラマや映画・アニメなどの見放題作品が楽しめる「月額プラン」のどちらに加入していても視聴することが可能。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあり、期間中は対象の見放題作品(イングランド＆スコットランド戦含む)が追加料金なしで視聴できる。

■U-NEXT 31日間無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

■U-NEXTサッカーパック登録方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は日本時間で深夜～正午ごろの開催がメインとなるため、外出予定がある場合は視聴用の通信容量を確保しておくと安心だ。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

【5月11日まで限定】U-NEXT MOBILE加入でスマホ代10カ月相当分のポイントをプレゼント！

U-NEXT

2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。

キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当となる。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。

キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

U-NEXT MOBILEキャンペーン参加方法

有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能 キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！

※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。

※利用いただいているU-NEXT アカウントによっては、U-NEXT MOBILEに申し込めない場合があります。

※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。

※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。

日本代表の最新情報

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。