【W杯】日本対ブラジルをスマホ・タブレット・PCで視聴する方法は？

日本代表は6月30日(火)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本対ブラジルをスマホ・PCで視聴する方法を紹介する。

日本対ブラジルの時間帯・テレビ中継予定は？

日本とブラジルの試合は日本時間6月30日(火)の午前2:00にキックオフを予定。日本では深夜に当たるが、場合によっては始発まで外出先から帰宅する手段を失い、テレビで視聴することができない可能性もある。

なお、試合のテレビ放送は、地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』が生中継。『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定だ。一方、『日本テレビ』による放送は行われない。外出先からでも見られるネット配信情報は、以下で紹介する。

日本対ブラジルをスマホ・タブレット・PCで視聴する方法は？

日本のブラジル戦は、テレビ放送以外にもネット配信が行われる。ネット配信であれば、スマホやPC、タブレットなどを用いて視聴することも可能だ。

中でも、ネット無料配信を行うのは『DAZN』のみだ。『DAZN』はワールドカップ全104試合をライブ＆見逃し配信予定で、ほとんどの試合は有料会員向けに中継されるが、日本代表戦は全試合無料ライブ配信。もちろん、日本対ブラジルも無料会員登録を行うだけで視聴可能だ。

その他、『DAZN』以外にライブ中継するネット配信局は存在しない。

【6/30(火)午前2:00～】ブラジルvs日本のネット配信予定

チャンネル スマホ・PC視聴 視聴料金 DAZN 〇 ・日本戦は全試合無料ライブ配信

※日本戦および一部無料対象試合を除き、DAZNのワールドカップ中継は有料会員向けに配信。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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