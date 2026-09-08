日本vsオーストラリアの無料放送は？アジア男子バレー選手権2026第3戦のテレビ中継・ネット配信・視聴方法

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」では、男子日本代表が予選ラウンド最後の一戦でオーストラリア代表と激突する。

本記事では、日本vsオーストラリアの無料放送の有無を紹介する。

日本vsオーストラリアの試合日程は？

アジア男子バレーボール選手権2026の予選ラウンドで、日本代表はオーストラリア代表との一戦に臨む。

試合は2026年9月8日(火)に福岡県の北九州市立総合体育館で行われ、19:30に試合開始予定。予選ラウンド最終戦となるだけに、決勝トーナメント進出を見据えても注目のカードとなる。

対戦カード：日本 vs オーストラリア

日程：2026年9月8日(火)

開始時間：19:30予定

会場：北九州市立総合体育館(福岡県)

大会：買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

日本vsオーストラリアは無料で見られる？放送・配信方法を紹介

アジア男子バレーボール選手権2026の日本vsオーストラリアは、地上波のフジテレビ系列とTVerを利用すれば無料で視聴できる。

フジテレビ系列では19:00から20:54まで生中継を実施。インターネットではTVerが同じく19:00から無料ライブ配信を行う予定となっている。

そのほか、CSのフジテレビONE、FODプレミアム、Volleyball TVでも中継・配信されるが、いずれも有料サービスとなる。

視聴方法 サービス 無料視聴 放送・配信時間 地上波テレビ フジテレビ系列 〇 19:00～20:54 ネット配信 Tver 〇 19:00～20:54 CS放送 フジテレビONE × 19:20～22:50 ネット配信 FODプレミアム × 18:50～ ネット配信 Volleyball TV × LIVE配信 ネット配信 DAZN × 配信なし ネット配信 U-NEXT × 配信なし

本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程、地上波テレビ放送、CS中継、インターネット配信の視聴方法についてまとめる。

男子日本代表 オーストラリア戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオーストラリアはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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